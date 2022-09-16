Гайдай: Оккупанты с коллаборантами бегут с награбленным из Луганской области

"Массовые побеги с оккупированных территорий продолжаются. Оккупанты с коллаборантами спешно с награбленным направляются к России. На границе тщательные проверки и мужчин почти не выпускают", – написал Гайдай.



Глава Луганской ОВА предположил, что вскоре российская сторона может закрыть границы с так называемыми "ЛНР" и "ДНР", ведь, по словам Гайдая, "они им не нужны – ни сейчас, ни восемь лет назад".



"Всех тех "ЛНРовцы", которые захотят перейти границу с Российской Федерацией, никто не пустит, тем более, с оружием. Скажут: "Вы откуда? Из "ЛНРии"? Вот и защищайте свою "ЛНРию", – сказал Гайдай в эфире телеканала "Киев".

По информации главы Луганской ОВА, российская армия сейчас окапывается, стягивает войска и резервы от границы РФ вглубь Луганской области. Россияне готовятся к обороне от населенных пунктов Сватово до Троицкого.



15 сентября Гайдай отметил, что, по его мнению, в Луганской области не повторится харьковский "мгновенный" сценарий украинского контранаступления. За область придется тяжело сражаться.