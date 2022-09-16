Гайдай: Оккупанты с коллаборантами бегут с награбленным из Луганской области

"Массовые побеги с оккупированных территорий продолжаются. Оккупанты с коллаборантами спешно с награбленным направляются к России. На границе тщательные проверки и мужчин почти не выпускают", – написал Гайдай.
Глава Луганской ОВА предположил, что вскоре российская сторона может закрыть границы с так называемыми "ЛНР" и "ДНР", ведь, по словам Гайдая, "они им не нужны – ни сейчас, ни восемь лет назад".
"Всех тех "ЛНРовцы", которые захотят перейти границу с Российской Федерацией, никто не пустит, тем более, с оружием. Скажут: "Вы откуда? Из "ЛНРии"? Вот и защищайте свою "ЛНРию", – сказал Гайдай в эфире телеканала "Киев".
По информации главы Луганской ОВА, российская армия сейчас окапывается, стягивает войска и резервы от границы РФ вглубь Луганской области. Россияне готовятся к обороне от населенных пунктов Сватово до Троицкого.
15 сентября Гайдай отметил, что, по его мнению, в Луганской области не повторится харьковский "мгновенный" сценарий украинского контранаступления. За область придется тяжело сражаться.
После вторжения 24 февраля оккупанты пытались полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В регионе под контролем украинских военных оставались два села, сообщал Гайдай 17 июля. 13 августа он рассказал, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 6 сентября он отметил, что в результате наступления ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров.
10 сентября Гайдай на фоне контрнаступления ВСУ опубликовал пост, где вспомнил о Лисичанске и сколько работы необходимо для его восстановления.
15 сентября Гайдай сказал, что в Луганской области оккупанты готовятся обороняться — окапываются в Сватово и Троицком