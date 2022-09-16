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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: Оккупанты с коллаборантами бегут с награбленным из Луганской области

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Массовые побеги с оккупированных территорий продолжаются
Массовые побеги с оккупированных территорий продолжаются
Фото: ЕРА

Во временно оккупированной Луганской области сейчас наблюдается массовое бегство россиян. Оккупанты с коллаборантами бегут с награбленным в сторону России. Об этом 16 сентября написал в Facebook глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Массовые побеги с оккупированных территорий продолжаются. Оккупанты с коллаборантами спешно с награбленным направляются к России. На границе тщательные проверки и мужчин почти не выпускают", – написал Гайдай.

Глава Луганской ОВА предположил, что вскоре российская сторона может закрыть границы с так называемыми "ЛНР" и "ДНР", ведь, по словам Гайдая, "они им не нужны – ни сейчас, ни восемь лет назад".

"Всех тех "ЛНРовцы", которые захотят перейти границу с Российской Федерацией, никто не пустит, тем более, с оружием. Скажут: "Вы откуда? Из "ЛНРии"? Вот и защищайте свою "ЛНРию", – сказал Гайдай в эфире телеканала "Киев".

https://www.facebook.com/100000695401534/videos/1114656615924360/

По информации главы Луганской ОВА, российская армия сейчас окапывается, стягивает войска и резервы от границы РФ вглубь Луганской области. Россияне готовятся к обороне от населенных пунктов Сватово до Троицкого.

15 сентября Гайдай отметил, что, по его мнению, в Луганской области не повторится харьковский "мгновенный" сценарий украинского контранаступления. За область придется тяжело сражаться.

Контекст:

После вторжения 24 февраля оккупанты пытались полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В регионе под контролем украинских военных оставались два села, сообщал Гайдай 17 июля. 13 августа он рассказал, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 6 сентября он отметил, что в результате наступления ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров.

10 сентября Гайдай на фоне контрнаступления ВСУ опубликовал пост, где вспомнил о Лисичанске и сколько работы необходимо для его восстановления.

15 сентября Гайдай сказал, что в Луганской области оккупанты готовятся обороняться — окапываются в Сватово и Троицком

Теги: Россия, Украина, Луганская область, армия, военные, оккупация, оборона, Сергей Гайдай, ДНР, ВСУ, война России против Украины, ЛНР, деоккупация, контрнаступление, россияне
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