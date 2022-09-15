Гайдай: В Луганской области оккупанты готовятся обороняться — окапываются в Сватово и Троицком

По его словам, российские оккупанты готовятся к обороне в населенных пунктах Сватово и Троицкое Луганской области.
"Уже не будет такого фактора неожиданности, как в Харьковской области. Уже они стягивают войска в Сватово, в Троицкое, закапываются и готовятся к обороне", – сказал Гайдай.
Он отметил, что когда происходили бои за Изюм в ходе украинского контрнаступления на Харьковском направлении город Сватово было для оккупантов "перевалочной базой".
"Они не оставляли там войска, но формировали определенные подразделения и отправляли их на разные направления. Сейчас для российской армии ситуация ухудшилась, уже отправлять на Изюм им некуда, потому что Изюм они не контролируют, и они понимают, что следующим после Лимана [город в Донецкой области, где сейчас идут активные бои] будут Сватово, Троицкое и Кременная, поэтому они туда стягивают все и строят оборонительные сооружения", – сказал Гайдай.
Также он подчеркнул, что сейчас России приходится воевать одновременно на нескольких направлениях: Харьковском, Херсонском и Донецком, и российская армия ощущает нехватку личного состава.
"Правда, у рашистов есть проблема – у них заканчивается "пушечное мясо", поэтому сейчас собирают мужчин по тюрьмам", – сказал глава Луганской ОВА.
После вторжения 24 февраля оккупанты пытались полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В регионе под контролем украинских военных оставались два села, сообщал Гайдай 17 июля. 13 августа он рассказал, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 6 сентября он отметил, что в результате наступления ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров.
10 сентября Гайдай на фоне контрнаступления ВСУ опубликовал пост, где вспомнил о Лисичанске и сколько работы необходимо для его восстановления.
12 сентября Гайдай сказал, что российские оккупанты бежали из Сватово, в городе остались только боевики "ЛНР".