Гайдай: В Луганской области оккупанты готовятся обороняться — окапываются в Сватово и Троицком

По его словам, российские оккупанты готовятся к обороне в населенных пунктах Сватово и Троицкое Луганской области.



"Уже не будет такого фактора неожиданности, как в Харьковской области. Уже они стягивают войска в Сватово, в Троицкое, закапываются и готовятся к обороне", – сказал Гайдай.



Он отметил, что когда происходили бои за Изюм в ходе украинского контрнаступления на Харьковском направлении город Сватово было для оккупантов "перевалочной базой".



"Они не оставляли там войска, но формировали определенные подразделения и отправляли их на разные направления. Сейчас для российской армии ситуация ухудшилась, уже отправлять на Изюм им некуда, потому что Изюм они не контролируют, и они понимают, что следующим после Лимана [город в Донецкой области, где сейчас идут активные бои] будут Сватово, Троицкое и Кременная, поэтому они туда стягивают все и строят оборонительные сооружения", – сказал Гайдай.



Также он подчеркнул, что сейчас России приходится воевать одновременно на нескольких направлениях: Харьковском, Херсонском и Донецком, и российская армия ощущает нехватку личного состава.



"Правда, у рашистов есть проблема – у них заканчивается "пушечное мясо", поэтому сейчас собирают мужчин по тюрьмам", – сказал глава Луганской ОВА.