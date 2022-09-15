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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: В Луганской области оккупанты готовятся обороняться — окапываются в Сватово и Троицком

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Оккупанты стягивают войска в Сватово, говорит Гайдай
Оккупанты стягивают войска в Сватово, говорит Гайдай
Фото: ЕРА

В Луганской области не повторится харьковский "мгновенный" сценарий. За область придется тяжело сражаться. Об этом 15 сентября в эфире телеканала "Espreso TV" сказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, российские оккупанты готовятся к обороне в населенных пунктах Сватово и Троицкое Луганской области.

"Уже не будет такого фактора неожиданности, как в Харьковской области. Уже они стягивают войска в Сватово, в Троицкое, закапываются и готовятся к обороне", – сказал Гайдай.

Он отметил, что когда происходили бои за Изюм в ходе украинского контрнаступления на Харьковском направлении город Сватово было для оккупантов "перевалочной базой".

"Они не оставляли там войска, но формировали определенные подразделения и отправляли их на разные направления. Сейчас для российской армии ситуация ухудшилась, уже отправлять на Изюм им некуда, потому что Изюм они не контролируют, и они понимают, что следующим после Лимана [город в Донецкой области, где сейчас идут активные бои] будут Сватово, Троицкое и Кременная, поэтому они туда стягивают все и строят оборонительные сооружения", – сказал Гайдай.

Также он подчеркнул, что сейчас России приходится воевать одновременно на нескольких направлениях: Харьковском, Херсонском и Донецком, и российская армия ощущает нехватку личного состава.

"Правда, у рашистов есть проблема – у них заканчивается "пушечное мясо", поэтому сейчас собирают мужчин по тюрьмам", – сказал глава Луганской ОВА.

https://www.facebook.com/100000695401534/videos/424672766430184/

Контекст:

После вторжения 24 февраля оккупанты пытались полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В регионе под контролем украинских военных оставались два села, сообщал Гайдай 17 июля. 13 августа он рассказал, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 6 сентября он отметил, что в результате наступления ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров.

10 сентября Гайдай на фоне контрнаступления ВСУ опубликовал пост, где вспомнил о Лисичанске и сколько работы необходимо для его восстановления.

12 сентября Гайдай сказал, что российские оккупанты бежали из Сватово, в городе остались только боевики "ЛНР".

Теги: Россия, Украина, Луганская область, армия, война, военные, оборона, Сватово, Сергей Гайдай, Троицкое, ВСУ, наступление, Кременная, российские оккупанты, контрнаступление
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