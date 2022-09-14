Россияне вывозят системы ПВО вглубь оккупированных территорий Украины или в РФ – Генштаб ВСУ

В ночь с 11-го на 12 сентября в Луганской области были замечены колонны с комплексами ПВО С-300 и "Бук", отметили в Генштабе ВСУ Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Об этом 14 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Командование подразделений противовоздушной обороны противника пробует организовать эвакуацию систем противовоздушной обороны вглубь временно захваченных территорий и на территорию РФ", – говорится в сообщении.

Так, в ночь с 11-го на 12 сентября в Луганской области были замечены колонны с комплексами ПВО С-300 и "Бук".

По данным Генштаба ВСУ, они следовали из населенного пункта Лутугино в направлении российско-украинской границы.

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