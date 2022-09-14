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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне вывозят системы ПВО вглубь оккупированных территорий Украины или в РФ – Генштаб ВСУ

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В ночь с 11-го на 12 сентября в Луганской области были замечены колонны с комплексами ПВО С-300 и "Бук", отметили в Генштабе ВСУ
В ночь с 11-го на 12 сентября в Луганской области были замечены колонны с комплексами ПВО С-300 и "Бук", отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупанты на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются сохранить отдельные образцы военной техники, в частности системы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом 14 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Командование подразделений противовоздушной обороны противника пробует организовать эвакуацию систем противовоздушной обороны вглубь временно захваченных территорий и на территорию РФ", – говорится в сообщении.

Так, в ночь с 11-го на 12 сентября в Луганской области были замечены колонны с комплексами ПВО С-300 и "Бук".

По данным Генштаба ВСУ, они следовали из населенного пункта Лутугино в направлении российско-украинской границы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid029y5AMqGgBHkM1pqm2pHk3CxvCBo18NoL3Cr9W3TEVyVb4FFownSxWcjAfSf89ujGl

Контекст:

В соседней с Луганской Харьковской области ВСУ с 6 сентября освободили около 388 населенных пунктов, сообщила 14 сентября замминистра обороны Анна Маляр. В частности, освобождена Балаклея. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.

Российские оккупационные войска, убегая из-за контрнаступления ВСУ в Харьковской области, оставили большое количество вооружения и военной техники. Трофейные оружие и техника "теперь работают против нашего кровного врага", отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: Россия, Украина, оружие, Луганская область, Генштаб ВСУ, оккупация, вооружение, ПВО, эвакуация, Бук, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, контрнаступление
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