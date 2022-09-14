Оккупанты за минувшие сутки нанесли по населенным пунктам Украины 33 авиационных и три ракетных удара – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, от обстрелов российских захватчиков пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Также противник совершил 58 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.

По данным Генштаба, от обстрелов российских захватчиков пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов. В частности, это Харьков, Лозовая, Северск, Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Времовка, Степовое, Малые Щербаки, Сухой Ставок, Костромка, Белая Криница и Мирное.

"Продолжаются обстрелы позиций наших подразделений вдоль линии столкновения, враг пытается принимать меры по перегруппировке своих войск на отдельных направлениях, ведет воздушную разведку", – говорится в сообщении.

В Генштабе предостерегли, что остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

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