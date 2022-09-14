Оккупанты за минувшие сутки нанесли по населенным пунктам Украины 33 авиационных и три ракетных удара – Генштаб ВСУ

Также противник совершил 58 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.
По данным Генштаба, от обстрелов российских захватчиков пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов. В частности, это Харьков, Лозовая, Северск, Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Времовка, Степовое, Малые Щербаки, Сухой Ставок, Костромка, Белая Криница и Мирное.
"Продолжаются обстрелы позиций наших подразделений вдоль линии столкновения, враг пытается принимать меры по перегруппировке своих войск на отдельных направлениях, ведет воздушную разведку", – говорится в сообщении.
В Генштабе предостерегли, что остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.
Российские оккупанты выпустили по Украине с начала войны 3,5 тыс. ракет, сообщило 4 сентября управление стратегических коммуникаций ВСУ.