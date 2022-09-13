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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты мародерствуют, вывозят на отнятых у украинцев автомобилях мебель и бытовую технику – Генштаб ВСУ

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Генштаб сообщил о мародерстве оккупантов на юге и востоке Украины
Генштаб сообщил о мародерстве оккупантов на юге и востоке Украины
Фото: ЕРА

На юге и востоке Украины российские оккупанты массово занимаются мародерством. Об этом проинформировал 13 сентября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Российские оккупационные войска продолжают мародерство. Так, на участке трассы Старобельск – Луганск, в направлении Луганска, отмечено около 300 гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области. Большинство транспортных средств – с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем – российские военные", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что в оккупированных населенных пунктах южной части Украины – похожая тенденция.

"В городе Пологи Запорожской области российские оккупанты выламывают ворота частных гаражей, забирают у местных жителей частные автомобили. В Новой Каховке Херсонской области захватчики массово начали вывозить мебель и бытовую технику из временно оставленных жилищ", – объяснили в ВСУ.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

12 сентября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что российские оккупанты, убегая из Харьковской области, забирают у украинцев генераторы, телефоны, компьютеры, а из школьных спортзалов выносят даже турники.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганск, автомобили, война, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, Старобельск, вторжение, компьютеры, ВСУ, мародеры, война России против Украины, имущество, автомобиль, Новая Каховка, российские военные, российские оккупанты, россияне
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