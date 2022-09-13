Оккупанты мародерствуют, вывозят на отнятых у украинцев автомобилях мебель и бытовую технику – Генштаб ВСУ

Генштаб сообщил о мародерстве оккупантов на юге и востоке Украины Фото: ЕРА

"Российские оккупационные войска продолжают мародерство. Так, на участке трассы Старобельск – Луганск, в направлении Луганска, отмечено около 300 гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области. Большинство транспортных средств – с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем – российские военные", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что в оккупированных населенных пунктах южной части Украины – похожая тенденция.

"В городе Пологи Запорожской области российские оккупанты выламывают ворота частных гаражей, забирают у местных жителей частные автомобили. В Новой Каховке Херсонской области захватчики массово начали вывозить мебель и бытовую технику из временно оставленных жилищ", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)