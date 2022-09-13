Оккупанты мародерствуют, вывозят на отнятых у украинцев автомобилях мебель и бытовую технику – Генштаб ВСУ

"Российские оккупационные войска продолжают мародерство. Так, на участке трассы Старобельск – Луганск, в направлении Луганска, отмечено около 300 гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области. Большинство транспортных средств – с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем – российские военные", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что в оккупированных населенных пунктах южной части Украины – похожая тенденция.
"В городе Пологи Запорожской области российские оккупанты выламывают ворота частных гаражей, забирают у местных жителей частные автомобили. В Новой Каховке Херсонской области захватчики массово начали вывозить мебель и бытовую технику из временно оставленных жилищ", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
12 сентября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что российские оккупанты, убегая из Харьковской области, забирают у украинцев генераторы, телефоны, компьютеры, а из школьных спортзалов выносят даже турники.