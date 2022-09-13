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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные отбили атаки оккупантов возле семи населенных пунктов – Генштаб ВСУ

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ВСУ поразили семь опорных пунктов и места скопления живой силы и техники врага
ВСУ поразили семь опорных пунктов и места скопления живой силы и техники врага
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные отбили атаки российских оккупантов в районе семи населенных пунктов. Об этом 13 сентября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Красногоровка, Водяное, Безымянное и Новогригорьевка", – говорится в сообщении.

В течение суток авиация сил обороны нанесла по противнику девять ударов. Поражены семь опорных пунктов и места скопления живой силы и техники врага, уничтожены две позиции российских зенитных ракетных комплексов.

В зону поражения подразделений ракетных войск и артиллерии попал российский комплекс радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция "Зоопарк", артиллерийские подразделения и склады боеприпасов.

В Генштабе также подчеркнули, что на временно захваченных и освобожденных от врага украинских территориях "ежедневно фиксируется до 200 кровавых военных преступлений, совершенных российскими оккупантами".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02CtM6qVq9UJwNMrCDZ9GNJbDdfUy6HKriQxmyEmvUNp3fXK1BEnPz4xEytkdfoRGxl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинские защитники ведут контрнаступление на разных участках фронта. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. 10 сентября она проинформировала, что силы обороны Украины на разных участках фронта на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

12 сентября замминистра обороны Украины Анна Маляр отметила, что украинские военные деоккупировали около 6 тыс. км² территории страны.

Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, военные, ВСУ, война России против Украины, контрнаступление
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