Украинские военные отбили атаки оккупантов возле семи населенных пунктов – Генштаб ВСУ

"Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Красногоровка, Водяное, Безымянное и Новогригорьевка", – говорится в сообщении.
В течение суток авиация сил обороны нанесла по противнику девять ударов. Поражены семь опорных пунктов и места скопления живой силы и техники врага, уничтожены две позиции российских зенитных ракетных комплексов.
В зону поражения подразделений ракетных войск и артиллерии попал российский комплекс радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция "Зоопарк", артиллерийские подразделения и склады боеприпасов.
В Генштабе также подчеркнули, что на временно захваченных и освобожденных от врага украинских территориях "ежедневно фиксируется до 200 кровавых военных преступлений, совершенных российскими оккупантами".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинские защитники ведут контрнаступление на разных участках фронта. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. 10 сентября она проинформировала, что силы обороны Украины на разных участках фронта на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.
12 сентября замминистра обороны Украины Анна Маляр отметила, что украинские военные деоккупировали около 6 тыс. км² территории страны.
Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов.