Украинские военные отбили атаки оккупантов возле семи населенных пунктов – Генштаб ВСУ

ВСУ поразили семь опорных пунктов и места скопления живой силы и техники врага Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Красногоровка, Водяное, Безымянное и Новогригорьевка", – говорится в сообщении.

В течение суток авиация сил обороны нанесла по противнику девять ударов. Поражены семь опорных пунктов и места скопления живой силы и техники врага, уничтожены две позиции российских зенитных ракетных комплексов.

В зону поражения подразделений ракетных войск и артиллерии попал российский комплекс радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция "Зоопарк", артиллерийские подразделения и склады боеприпасов.

В Генштабе также подчеркнули, что на временно захваченных и освобожденных от врага украинских территориях "ежедневно фиксируется до 200 кровавых военных преступлений, совершенных российскими оккупантами".

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