Российские оккупанты за сутки нанесли по территории Украины два ракетных и 25 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

Также захватчики совершили 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.
"Противник продолжает тактику террора и устрашения гражданского населения. Под удары попали города Харьков и Лозовая. От авиаударов и обстрелов из РСЗО повреждена инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Степовое, Малые Щербаки, Сухой Ставок, Костромка, Белая Криница и Мирное", – говорится в сообщении.
В ВСУ предостерегли, что угроза авиационных и ракетных ударов со стороны оккупантов сохраняется по всей территории Украины.
Помимо этого, в Генштабе отметили, что враг ведет воздушную разведку и наносит огневое поражение подразделениям украинских войск, пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения и осуществляет перемещение своих войск.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.
Российские оккупанты выпустили по Украине с начала войны 3,5 тыс. ракет, сообщило 4 сентября управление стратегических коммуникаций ВСУ.