Российские оккупанты за сутки нанесли по территории Украины два ракетных и 25 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

В ВСУ предостерегли, что угроза авиационных и ракетных ударов со стороны оккупантов сохраняется по всей территории Украины Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Также захватчики совершили 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

"Противник продолжает тактику террора и устрашения гражданского населения. Под удары попали города Харьков и Лозовая. От авиаударов и обстрелов из РСЗО повреждена инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Степовое, Малые Щербаки, Сухой Ставок, Костромка, Белая Криница и Мирное", – говорится в сообщении.

В ВСУ предостерегли, что угроза авиационных и ракетных ударов со стороны оккупантов сохраняется по всей территории Украины.

Помимо этого, в Генштабе отметили, что враг ведет воздушную разведку и наносит огневое поражение подразделениям украинских войск, пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения и осуществляет перемещение своих войск.

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