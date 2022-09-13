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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты за сутки нанесли по территории Украины два ракетных и 25 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

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В ВСУ предостерегли, что угроза авиационных и ракетных ударов со стороны оккупантов сохраняется по всей территории Украины
В ВСУ предостерегли, что угроза авиационных и ракетных ударов со стороны оккупантов сохраняется по всей территории Украины
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории Украины два ракетных и 25 авиационных ударов. Об этом 13 сентября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Также захватчики совершили 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

"Противник продолжает тактику террора и устрашения гражданского населения. Под удары попали города Харьков и Лозовая. От авиаударов и обстрелов из РСЗО повреждена инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Степовое, Малые Щербаки, Сухой Ставок, Костромка, Белая Криница и Мирное", – говорится в сообщении.

В ВСУ предостерегли, что угроза авиационных и ракетных ударов со стороны оккупантов сохраняется по всей территории Украины.

Помимо этого, в Генштабе отметили, что враг ведет воздушную разведку и наносит огневое поражение подразделениям украинских войск, пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения и осуществляет перемещение своих войск.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02CtM6qVq9UJwNMrCDZ9GNJbDdfUy6HKriQxmyEmvUNp3fXK1BEnPz4xEytkdfoRGxl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.

Российские оккупанты выпустили по Украине с начала войны 3,5 тыс. ракет, сообщило 4 сентября управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, РСЗО, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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