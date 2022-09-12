"Очередной обстрел Харькова". Терехов сообщил об ударе оккупантов по густонаселенному жилому массиву Немышлянского района

"Очередной обстрел Харькова. Теперь под ударом Немышлянский район. Предварительно – удар по густонаселенному жилому массиву. Никакой военной инфраструктуры рядом нет, – написал городской голова. – Информация о пострадавших и разрушениях уточняется".
Об ударе по Харькову в 16.51 в Telegram проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
"Оккупанты снова наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях", – призвал руководитель ОВА жителей города.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Как позже сообщили местные власти, причиной стали ракетные удары оккупантов по объектам украинской инфраструктуры под Харьковом.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что россияне нанесли ракетные удары по Харьковской ТЭЦ-5.
Начальник следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов 12 сентября сообщил, что оккупанты били по городу ракетами класса "воздух – земля" Х-101.
12 сентября Россия снова обстреляла Харьков, произошло попадание в одну из магистралей в Киевском районе города. В Харькове возникло нескольких пожаров после обстрела. Синегубов сообщил в Telegram об одном погибшем и шести раненых.