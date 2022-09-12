"Очередной обстрел Харькова". Терехов сообщил об ударе оккупантов по густонаселенному жилому массиву Немышлянского района

Никакой военной инфраструктуры рядом с местом удара оккупантов по Харькову нет, отметил мэр Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook (иллюстративное)

"Очередной обстрел Харькова. Теперь под ударом Немышлянский район. Предварительно – удар по густонаселенному жилому массиву. Никакой военной инфраструктуры рядом нет, – написал городской голова. – Информация о пострадавших и разрушениях уточняется".

Об ударе по Харькову в 16.51 в Telegram проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Оккупанты снова наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях", – призвал руководитель ОВА жителей города.

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