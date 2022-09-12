По ТЭЦ в Харькове били ракетами "воздух-земля" Х-101 – полиция

По его словам, разрушения на объекте, в результате которых погибло два человека, нанесли ракеты класса "воздух-земля" Х-101. В качестве доказательств полиция изъяла детали и осколки этих боеприпасов.

Подробности Болвинов не рассказал, ссылаясь на информационную безопасность.

"Как все украинцы уже давно понимают, больше деталей давать неправильно – мы не помогаем врагу", – написал он.