По ТЭЦ в Харькове били ракетами "воздух-земля" Х-101 – полиция

По его словам, разрушения на объекте, в результате которых погибло два человека, нанесли ракеты класса "воздух-земля" Х-101. В качестве доказательств полиция изъяла детали и осколки этих боеприпасов.
Подробности Болвинов не рассказал, ссылаясь на информационную безопасность.
"Как все украинцы уже давно понимают, больше деталей давать неправильно – мы не помогаем врагу", – написал он.
Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Как позже сообщили местные власти, причиной стали ракетные удары оккупантов по объектам украинской инфраструктуры под Харьковом.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне нанесли ракетные удары по харьковской ТЭЦ-5.
Президент Украины Владимир Зеленский позже уточнил, что полностью были обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская и Сумская.
Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях на 100% возобновлено электроснабжение.