В Харькове после обстрела остановился весь электротранспорт, количество раненых выросло до четырех

Ранее он сообщал об одном погибшем. Оккупанты атаковали два района – Киевский и Основянский.
Харьковский городской голова Игорь Терехов в Telegram сообщил, что повторяется ситуация вечера 11 сентября: из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение.
"Энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов", – написал он.
Харьковский метрополитен предупредил об остановке движения на всех линиях.
Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Как позже сообщили местные власти, причиной стали ракетные удары оккупантов по объектам украинской инфраструктуры под Харьковом.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне нанесли ракетные удары по харьковской ТЭЦ-5.
Начальник следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов 12 сентября сообщил, что оккупанты били по городу ракетами класса "воздух – земля" Х-101.