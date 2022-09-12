В Харькове после обстрела остановился весь электротранспорт, количество раненых выросло до четырех

Выведены из строя объекты критической инфраструктуры, в Харькове пропал свет и вода Фото: ЕРА

Ранее он сообщал об одном погибшем. Оккупанты атаковали два района – Киевский и Основянский.

Харьковский городской голова Игорь Терехов в Telegram сообщил, что повторяется ситуация вечера 11 сентября: из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение.



"Энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов", – написал он.

Харьковский метрополитен предупредил об остановке движения на всех линиях.