В Харькове снова взрывы, сообщается об одном погибшем и нескольких сильных пожарах

По его данным, произошло попадание в одну из магистралей в Киевском районе города. Один человек погиб, один ранен.
"Общественное" сообщает о перебоях с электричеством в разных районах города.
Труха публикует видео, на котором видны следы сразу нескольких пожаров, возникших после обстрела.
В результате российского обстрела Новобаварского района Харькова ночью 12 сентября погиб один человек.
Вечером 11 сентября от ракетного удара оккупантов по объектам инфраструктуры под Харьковом погибли 2 человека. Начальник следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что оккупанты били по городу ракетами класса "воздух-земля" Х-101.