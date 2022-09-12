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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове снова взрывы, сообщается об одном погибшем и нескольких сильных пожарах

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Оккупанты обстреляли Киевский район
Оккупанты обстреляли Киевский район
Фото (архив): Володимир Тимошко / Facebook

12 сентября Россия снова обстреляла Харьков, о взрывах в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его данным, произошло попадание в одну из магистралей в Киевском районе города. Один человек погиб, один ранен.

"Общественное" сообщает о перебоях с электричеством в разных районах города. 

Труха публикует видео, на котором видны следы сразу нескольких пожаров, возникших после обстрела.

Контекст:

В результате российского обстрела Новобаварского района Харькова ночью 12 сентября погиб один человек. 

Вечером 11 сентября от ракетного удара оккупантов по объектам инфраструктуры под Харьковом погибли 2 человека. Начальник следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что  оккупанты били по городу ракетами класса "воздух-земля" Х-101. 

Теги: Харьков, Харьковская область, война России против Украины, взрывы, Олег Синегубов
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