В Харькове снова взрывы, сообщается об одном погибшем и нескольких сильных пожарах

По его данным, произошло попадание в одну из магистралей в Киевском районе города. Один человек погиб, один ранен.

"Общественное" сообщает о перебоях с электричеством в разных районах города.

Труха публикует видео, на котором видны следы сразу нескольких пожаров, возникших после обстрела.