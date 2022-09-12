"Обязательный ответ мира – ПВО/ПРО для Украины". В ОПУ считают, что атака оккупантов на Харьков – не последняя попытка ударить по критической инфраструктуре

Такое мнение 12 сентября в Twitter выразил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

"Должны понимать: Россия не умеет воевать на поле боя, поэтому хочет воевать с гражданскими. Террористическая атака на Харьковскую ТЭЦ 11.09 – не последняя попытка ударить по критической инфраструктуре и лишить людей тепла/света. Обязательный ответ мира – ПВО/ПРО для Украины", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Маємо розуміти: * не вміє воювати на полі бою, тому хоче воювати з цивільними. Терористична атака на Харківську ТЕЦ 11.09 — не остання спроба вдарити по критичній інфраструктурі й позбавити людей тепла/світла. Обов’язкова відповідь світу — ППО/ПРО для * . #AirDefenseForUkraine

Контекст:

Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Как позже сообщили местные власти, причиной стали ракетные удары оккупантов по объектам украинской инфраструктуры под Харьковом.

Подоляк заявлял, что россияне нанесли ракетные удары по харьковской ТЭЦ-5.

Начальник следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов 12 сентября сообщил, что оккупанты били по городу ракетами класса "воздух – земля" Х-101.