"Обязательный ответ мира – ПВО/ПРО для Украины". В ОПУ считают, что атака оккупантов на Харьков – не последняя попытка ударить по критической инфраструктуре

Такое мнение 12 сентября в Twitter выразил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.
"Должны понимать: Россия не умеет воевать на поле боя, поэтому хочет воевать с гражданскими. Террористическая атака на Харьковскую ТЭЦ 11.09 – не последняя попытка ударить по критической инфраструктуре и лишить людей тепла/света. Обязательный ответ мира – ПВО/ПРО для Украины", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Маємо розуміти: * не вміє воювати на полі бою, тому хоче воювати з цивільними. Терористична атака на Харківську ТЕЦ 11.09 — не остання спроба вдарити по критичній інфраструктурі й позбавити людей тепла/світла. Обов’язкова відповідь світу — ППО/ПРО для * . #AirDefenseForUkraine— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 12, 2022
Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Как позже сообщили местные власти, причиной стали ракетные удары оккупантов по объектам украинской инфраструктуры под Харьковом.
Подоляк заявлял, что россияне нанесли ракетные удары по харьковской ТЭЦ-5.
Начальник следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов 12 сентября сообщил, что оккупанты били по городу ракетами класса "воздух – земля" Х-101.