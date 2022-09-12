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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Обязательный ответ мира – ПВО/ПРО для Украины". В ОПУ считают, что атака оккупантов на Харьков – не последняя попытка ударить по критической инфраструктуре

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Террористическая атака оккупантов на Харьковскую ТЭЦ 11.09 не последняя попытка лишить людей тепла/света, отметил Подоляк
Террористическая атака оккупантов на Харьковскую ТЭЦ 11.09 – не последняя попытка лишить людей тепла/света, отметил Подоляк
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Обязательным ответом на удар российских оккупационных войск по критической инфраструктуре Харькова должна быть поставка Украине систем ПВО и ПРО.

Такое мнение 12 сентября в Twitter выразил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

"Должны понимать: Россия не умеет воевать на поле боя, поэтому хочет воевать с гражданскими. Террористическая атака на Харьковскую ТЭЦ 11.09 – не последняя попытка ударить по критической инфраструктуре и лишить людей тепла/света. Обязательный ответ мира – ПВО/ПРО для Украины", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Как позже сообщили местные власти, причиной стали ракетные удары оккупантов по объектам украинской инфраструктуры под Харьковом.

Подоляк заявлял, что россияне нанесли ракетные удары по харьковской ТЭЦ-5.

Начальник следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов 12 сентября сообщил, что оккупанты били по городу ракетами класса "воздух – земля" Х-101.

Теги: Россия, Украина, Харьков, террористы, ПВО, ТЭЦ, советник, обстрелы, ПРО, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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