ВСУ в ходе контрнаступления уничтожили техники оккупантов на $670 млн – Forbes

Отмечается, что большая часть техники была уничтожена в ходе контрнаступления в Харьковской области, однако какая именно, установить трудно.
В частности, уничтоженные за этот период 35 беспилотников оккупантов в "Forbes Украина" оценили в $4 млн, 86 танков – $133 млн, 17 РСЗО – $15 млн, 159 автомобилей – $24 млн, шесть средств ПВО – $42 млн, шесть самолетов – $113 млн, семь вертолетов – $73 млн, 106 артсистем – $85 млн, 158 боевых бронированных машин – $94 млн
Сообщается, что самая дорогая потеря россиян – комплекс радиоэлектронной борьбы "Москва-1" ($57 млн), который был уничтожен в Запорожской области. В Харьковской области захватчики потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34 ($36 млн) и контрбатарейную радиолокационную систему "Зоопарк-1М" ($25 млн).
Также отмечено, что не вся утраченная техника была уничтожена. По данным, опубликованным аналитическим проектом Oryx, с 6-го по 10 сентября ВСУ захватили 129 единиц техники, которую Forbes оценивает в $104 млн, в том числе девять гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б" на сумму свыше $43 млн.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. К вечеру 12 сентября замминистра обороны Анна Маляр сообщила о деоккупации почти 6 тыс. км² территории Украины.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе. В частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.
Также украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".
11 сентября расследовательская группа Conflict Intelligence Team дала предварительную оценку техническим потерям РФ в ходе украинского контрнаступления – это сотни единиц техники, в том числе 40 танков, 35 бронетранспортеров и 50 боевых машин пехоты. В CIT уточнили, что данные не окончательные.
Всего ВСУ, по данным Генштаба на 12 сентября, уничтожили уже около 52 950 российских оккупантов, 2168 российских танков, 4640 боевых бронированных машин, 1269 артиллерийских систем, 311 РСЗО, 243 самолета, 213 вертолетов, 15 кораблей и катеров и другую технику.