ВСУ в ходе контрнаступления уничтожили техники оккупантов на $670 млн – Forbes

Отмечается, что большая часть техники была уничтожена в ходе контрнаступления в Харьковской области, однако какая именно, установить трудно.

В частности, уничтоженные за этот период 35 беспилотников оккупантов в "Forbes Украина" оценили в $4 млн, 86 танков – $133 млн, 17 РСЗО – $15 млн, 159 автомобилей – $24 млн, шесть средств ПВО – $42 млн, шесть самолетов – $113 млн, семь вертолетов – $73 млн, 106 артсистем – $85 млн, 158 боевых бронированных машин – $94 млн

Сообщается, что самая дорогая потеря россиян – комплекс радиоэлектронной борьбы "Москва-1" ($57 млн), который был уничтожен в Запорожской области. В Харьковской области захватчики потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34 ($36 млн) и контрбатарейную радиолокационную систему "Зоопарк-1М" ($25 млн).

Также отмечено, что не вся утраченная техника была уничтожена. По данным, опубликованным аналитическим проектом Oryx, с 6-го по 10 сентября ВСУ захватили 129 единиц техники, которую Forbes оценивает в $104 млн, в том числе девять гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б" на сумму свыше $43 млн.