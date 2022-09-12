"Движение наших войск продолжается". Зеленский сообщил, что ВСУ освободили от оккупантов уже более 6 тыс. км² территории на востоке и юге Украины

Об этом 12 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Движение наших войск продолжается", – добавил президент.

В частности, Зеленский выразил благодарность восстановленной после тяжелых боев на востоке 57-й отдельной мотопехотной бригаде, которая "очень смело, очень уверенно продвигается вперед на южном направлении", 59-й отдельной мотопехотной бригаде – за "неуклонное движение вперед… несмотря на особенности открытой местности и артиллерию оккупантов", а также 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде – за освобождение нескольких населенных пунктов и "очень эффективные действия по нейтрализации активности врага".

"Ребята, вы настоящие герои!", – отметил президент Украины.

Отдельно Зеленский поблагодарил украинских военных 138-й Днепровской зенитной ракетной бригады и 96-й Киевской зенитной ракетной бригады за девять сбитых ракет из 12-ти, выпущенных оккупантами по Украине вечером 11 сентября.

Война России против Украины. Главное (обновляется)