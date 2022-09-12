"Движение наших войск продолжается". Зеленский сообщил, что ВСУ освободили от оккупантов уже более 6 тыс. км² территории на востоке и юге Украины

Об этом 12 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Движение наших войск продолжается", – добавил президент.
В частности, Зеленский выразил благодарность восстановленной после тяжелых боев на востоке 57-й отдельной мотопехотной бригаде, которая "очень смело, очень уверенно продвигается вперед на южном направлении", 59-й отдельной мотопехотной бригаде – за "неуклонное движение вперед… несмотря на особенности открытой местности и артиллерию оккупантов", а также 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде – за освобождение нескольких населенных пунктов и "очень эффективные действия по нейтрализации активности врага".
"Ребята, вы настоящие герои!", – отметил президент Украины.
Отдельно Зеленский поблагодарил украинских военных 138-й Днепровской зенитной ракетной бригады и 96-й Киевской зенитной ракетной бригады за девять сбитых ракет из 12-ти, выпущенных оккупантами по Украине вечером 11 сентября.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Сейчас под оккупацией РФ находятся Автономная Республика Крым, отдельные регионы Донецкой и Луганской областей (с 2014 года), а также часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и еще часть Донецкой и Луганской областей, захваченные оккупантами после 24 февраля.
2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что всего под контролем РФ находится почти 20% территории Украины – около 125 тыс. км².
Украинские защитники ведут контрнаступление на разных участках фронта. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 29 августа сообщила ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. 10 сентября она проинформировала, что силы обороны Украины на разных участках фронта на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.
За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал Зеленский. 12 сентября замминистра обороны Украины Анна Маляр отметила, что украинские военные деоккупировали около 6 тыс. км² территории страны.
Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея.