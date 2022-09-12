Байдена спросили, может ли контрнаступление ВСУ и дальше быть успешным. Президент США поднял вверх большой палец

Соответствующее видео 12 сентября в Telegram опубликовало издание "Бабель".
Байдена спросили, может ли контрнаступление украинских военных и дальше быть успешным. Глава Белого дома, уходя, одобрительно поднял вверх большой палец.
11 сентября Байден перед вылетом с базы ВВС США в штате Делавэр не стал комментировать боевые действия в Украине.
СМИ спросили у президента, знает ли он о том, что российские захватчики оставляют некоторые оккупированные территории Украины, убегая.
"Да, знаю. Но я не буду говорить об этом сейчас, потому что все в процессе", – ответил Байден, его цитирует сайт Белого дома.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Сейчас под оккупацией РФ находятся Автономная Республика Крым, отдельные регионы Донецкой и Луганской областей (с 2014 года), а также часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и еще часть Донецкой и Луганской областей, захваченные оккупантами после 24 февраля.
2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что всего под контролем РФ находится почти 20% территории Украины – около 125 тыс. км².
Украинские защитники ведут контрнаступление на разных участках фронта. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 29 августа сообщила ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. 10 сентября она проинформировала, что силы обороны Украины на разных участках фронта на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.
За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал Зеленский. 12 сентября замминистра обороны Украины Анна Маляр отметила, что украинские военные деоккупировали около 6 тыс. км² территории страны.
Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея.