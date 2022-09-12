Байдена спросили, может ли контрнаступление ВСУ и дальше быть успешным. Президент США поднял вверх большой палец

Байден 11 сентября не стал комментировать боевые действия в Украине Фото: EPA

Соответствующее видео 12 сентября в Telegram опубликовало издание "Бабель".

Байдена спросили, может ли контрнаступление украинских военных и дальше быть успешным. Глава Белого дома, уходя, одобрительно поднял вверх большой палец.

11 сентября Байден перед вылетом с базы ВВС США в штате Делавэр не стал комментировать боевые действия в Украине.

СМИ спросили у президента, знает ли он о том, что российские захватчики оставляют некоторые оккупированные территории Украины, убегая.

"Да, знаю. Но я не буду говорить об этом сейчас, потому что все в процессе", – ответил Байден, его цитирует сайт Белого дома.

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