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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Бежали, аж лапти теряли". В Донецкой ОВА сообщили об освобождении от оккупантов Богородичного

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Оккупанты уничтожили село полностью, отмечается на видео, опубликованном Кириленко
Оккупанты уничтожили село полностью, отмечается на видео, опубликованном Кириленко
Скриншот: Павло Кириленко / Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили от российских оккупантов село Богородичное на границе Донецкой и Харьковской областей.

Об этом 12 сентября в Facebook сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

Он отметил, что оккупанты заняли населенный пункт летом, однако "сегодня над ним снова развевается украинский флаг".

"Во время оккупации в Богородичном оставались только два местных жителя: Николай и его 93-летняя мать. Они с радостью встретили украинских воинов и, несмотря на затруднительную ситуацию, готовы всячески помогать", – написал Кириленко.

По его словам, Богородичное – это "лишь маленький пример того, как будут разворачиваться события в Донецкой области".

"Бойцы говорят: "россияне бежали, аж лапти теряли". Под натиском Вооруженных сил Украины российские лапти потеряются повсюду – и окончательно! Валим вперед и восстанавливаем то, что россияне уничтожили. Свое – вернем и отстроим", – резюмировал Кириленко.

На опубликованном видео видны разрушения, отмечается, что оккупанты уничтожили село полностью.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/videos/578909333922687/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По информации Кириленко, ВСУ контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка главы ОВА не меняется с начала июня.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Вооруженные силы Украины, Донецкая ОГА, ВСУ, война России против Украины, разрушения, Павел Кириленко, село, деоккупация
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