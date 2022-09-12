"Бежали, аж лапти теряли". В Донецкой ОВА сообщили об освобождении от оккупантов Богородичного

Об этом 12 сентября в Facebook сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

Он отметил, что оккупанты заняли населенный пункт летом, однако "сегодня над ним снова развевается украинский флаг".

"Во время оккупации в Богородичном оставались только два местных жителя: Николай и его 93-летняя мать. Они с радостью встретили украинских воинов и, несмотря на затруднительную ситуацию, готовы всячески помогать", – написал Кириленко.

По его словам, Богородичное – это "лишь маленький пример того, как будут разворачиваться события в Донецкой области".

"Бойцы говорят: "россияне бежали, аж лапти теряли". Под натиском Вооруженных сил Украины российские лапти потеряются повсюду – и окончательно! Валим вперед и восстанавливаем то, что россияне уничтожили. Свое – вернем и отстроим", – резюмировал Кириленко.

На опубликованном видео видны разрушения, отмечается, что оккупанты уничтожили село полностью.

Война России против Украины. Главное (обновляется)