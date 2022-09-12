Нацгвардия подтвердила, что украинские силы вошли в Святогорск. Об этом сообщил Маркив

Нацгвардия обнародовала видео, где о действиях украинских воинов в Святогорске сообщает военнослужащий НГУ Виталий Маркив.

"Подразделения Нацгвардии, ВСУ и территориальной обороны вошли в Святогорск. Шаг за шагом, метр за метром мы освобождаем нашу территорию от оккупантов", – сказал Маркив на фоне здания с табличками "Общественная приемная Святогорского городского совета" и "Святогорская городская территориальная избирательная комиссия".

В свою очередь, управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ 12 сентября в Telegrаm сообщает, что в контрнаступлении на святогорском направлении задействованы и украинские пограничники.

"Пограничники уничтожают врага и в Донецкой области. Вместе с подразделением ВСУ бойцы пограничной службы зачистили позиции противника вблизи Святогорска. Освобождение Украины продолжается", – сказано в сообщении.