Нацгвардия подтвердила, что украинские силы вошли в Святогорск. Об этом сообщил Маркив

Нацгвардия обнародовала видео, где о действиях украинских воинов в Святогорске сообщает военнослужащий НГУ Виталий Маркив.
"Подразделения Нацгвардии, ВСУ и территориальной обороны вошли в Святогорск. Шаг за шагом, метр за метром мы освобождаем нашу территорию от оккупантов", – сказал Маркив на фоне здания с табличками "Общественная приемная Святогорского городского совета" и "Святогорская городская территориальная избирательная комиссия".
В свою очередь, управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ 12 сентября в Telegrаm сообщает, что в контрнаступлении на святогорском направлении задействованы и украинские пограничники.
"Пограничники уничтожают врага и в Донецкой области. Вместе с подразделением ВСУ бойцы пограничной службы зачистили позиции противника вблизи Святогорска. Освобождение Украины продолжается", – сказано в сообщении.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны. Оккупанты неоднократно атаковали Святогорск, Святогорскую лавру и села рядом с ними в ходе открытого вторжения, начавшегося 24 февраля 2022 года.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 26 августа. Эта его оценка не менялась с начала июня.
За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.
К вечеру 12 сентября замминистра обороны Анна Маляр сообщила о деоккупации почти 6 тыс. км² территории Украины.