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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацгвардия подтвердила, что украинские силы вошли в Святогорск. Об этом сообщил Маркив

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В ходе контрнаступления украинские бойцы уничтожили технику оккупантов под Святогорском
В ходе контрнаступления украинские бойцы уничтожили технику оккупантов под Святогорском
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия Украины (НГУ) и подразделения территориальной обороны начали деоккупацию Святогорска Донецкой области. Об этом 12 сентября в Facebook сообщила пресс-служба НГУ.

Нацгвардия обнародовала видео, где о действиях украинских воинов в Святогорске сообщает военнослужащий НГУ Виталий Маркив.

"Подразделения Нацгвардии, ВСУ и территориальной обороны вошли в Святогорск. Шаг за шагом, метр за метром мы освобождаем нашу территорию от оккупантов", – сказал Маркив на фоне здания с табличками "Общественная приемная Святогорского городского совета" и "Святогорская городская территориальная избирательная комиссия".

https://www.facebook.com/NGUmainpage/videos/438714334990491/

В свою очередь, управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ 12 сентября в Telegrаm сообщает, что в контрнаступлении на святогорском направлении задействованы и украинские пограничники.

"Пограничники уничтожают врага и в Донецкой области. Вместе с подразделением ВСУ бойцы пограничной службы зачистили позиции противника вблизи Святогорска. Освобождение Украины продолжается", – сказано в сообщении.

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны. Оккупанты неоднократно атаковали Святогорск, Святогорскую лавру и села рядом с ними в ходе открытого вторжения, начавшегося 24 февраля 2022 года.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 26 августа. Эта его оценка не менялась с начала июня.

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.

К вечеру 12 сентября замминистра обороны Анна Маляр сообщила о деоккупации почти 6 тыс. км² территории Украины.

Теги: Россия, Донецк, Украина, армия, Донецкая область, оккупация, Национальная гвардия, Вооруженные силы Украины, пограничники, Святогорск, вторжение, ВСУ, территориальная оборона, военнослужащий, Виталий Маркив, Павел Кириленко, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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