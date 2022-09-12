Россияне потеряли сотни единиц техники во время контрнаступления ВСУ, в том числе по меньшей мере 40 танков – CIT

На данный момент общее количество военной техники, потерянной Россией, еще не подсчитано. Но уже есть визуальные подтверждения, что "между Херсоном и Харьковом" Россия потеряла:

40 танков;

35 бронетранспортеров;

11 машин связи;

4 инженерные машины;

9 зенитно-ракетных комплексов;

50 боевых машин пехоты;

5 многоцелевых вездеходных боевых машин пехоты "Тигр";

47 грузовиков и другой техники;

самолеты Су-34 и Су-25;

Отдельно отмечаются потерянные россиянами в Изюме:

самоходные гаубицы "Мста-С" и "Мста-СМ2";

самоходная гаубица "Акация";

танки Т-80У и Т-80БВ;

бронетранспортер БТР-82;

машина разминирования УР-77 (иногда используется и в наступлении).

Часть техники оккупанты бросили из-за невозможности организовать быстрый отход, так как отступление не планировалось, отметили аналитики.

"Для сравнения, это было бы так, как если бы 10-я горнострелковая дивизия США потеряла все машины или пушки, которой она владела, а затем соседняя бригада потеряла половину своего состава. Невозможно представить это как-то иначе, чем массовую, невиданную со времен Второй мировой войны (за такое короткое время) потерю российского оборудования, которая определенно превышает возможности России по восстановлению", – подчеркнули в CIT.

Фото и видео брошенной и уничтоженной российской техники постят в соцсетях украинские военные и OSINT-аналитики.

Video showing 9 captured Russian T-80U and T-80BV tanks, UR-77 MICLIC, Brem-1, BTR-82, and a communications vehicle. https://t.co/82f78wAmdC pic.twitter.com/gyLVjBYbH6 — Rob Lee (@RALee85) September 11, 2022

Graphic illustration of the word "rout". Kharkiv region. pic.twitter.com/gNqTWt2NIs — volodymyr dubovyk (@VolodymDubovyk) September 11, 2022

Було в русні два Тайфуна У і один Тигр, а сьогодні зранку згоріли@oryxspioenkop pic.twitter.com/Ri2XY9cTxI — Pan Goldman (@pan_goldman) September 1, 2022

12 September 2022

Kharkiv Oblast



A previously unseen Russian BM-21 Grad MLRS captured by Ukraine.https://t.co/3JUMuaCFDf pic.twitter.com/OOfYaUK0Mw — naalsio26 (@naalsio26) September 12, 2022

#Ukraine: Yet more massive quantities of armour and vehicle left behind by Russian forces in #Kharkiv. These images are thanks to @OSINTua, and are quite remarkable.



First, MT-LB, MT-LBVM with other MT-LB based vehicle, MT-LB with DShKM HMG, BMP-2 IFV. pic.twitter.com/s08QeN3vd9 — * Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 11, 2022

#Ukraine: Ukrainian forces captured a 1V13/1V14 battery fire control vehicle, a BMP-1 IFV and an MT-LB in #Kharkiv Oblast, as well as destroying another BMP.



* Last 3 via @Haruspexut * pic.twitter.com/g2kvzq6TD1 — * Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 12, 2022

#Ukraine: No less than four BM-21 Grad 122mm MRL, in varying states of completion and condition, were captured by Ukrainian forces in #Kharkiv Oblast in recent days. pic.twitter.com/6z637XcMR0 — * Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 12, 2022

"Есть программа помощи под названием "ленд-лиз", а есть программа помощи под названием "жест доброй воли", – прокомментировал ситуацию главред InfoCar Павел Кашчук в обзоре трофейной командно-штабной машины КШМ Р-149.

ВИДЕО

Видео: InfoCar: тест-драйвы авто / YouTube

11 сентября он также сообщил в Facebook, что благодаря действиям 8-го полка Сил специальных операций и спецгруппы снайперов "Десна" украинские военные получили комплексы беспилотников "Орлан-10", включая наземные станции, антенны и заводскую документацию.

"То есть совсем скоро вторая (но это не точно) армия фактически лишится своих самых массовых беспилотников. Они станут еще более легкой добычей для нашей радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, как и их экипажи на земле во время работы – для ракет HIMARS!" – пояснил Кашчук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)