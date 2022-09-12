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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне потеряли сотни единиц техники во время контрнаступления ВСУ, в том числе по меньшей мере 40 танков – CIT

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Часть российской техники уничтожили ВСУ, часть оккупанты бросили во время отступления
Часть российской техники уничтожили ВСУ, часть оккупанты бросили во время отступления
Фото: volodymyr dubovyk / Twitter

В ходе стремительного отступления российских войск из Харьковской области, которое российское минобороны назвало "перегруппировкой" и "операцией по свертыванию", российская армия потеряла уничтоженными или брошенными сотни единиц военной техники. Такие данные опубликовала 11 сентября расследовательская группа Conflict Intelligence Team.

На данный момент общее количество военной техники, потерянной Россией, еще не подсчитано. Но уже есть визуальные подтверждения, что "между Херсоном и Харьковом" Россия потеряла:

  • 40 танков;
  • 35 бронетранспортеров;
  • 11 машин связи;
  • 4 инженерные машины;
  • 9 зенитно-ракетных комплексов;
  • 50 боевых машин пехоты;
  • 5 многоцелевых вездеходных боевых машин пехоты "Тигр";
  • 47 грузовиков и другой техники;
  • самолеты Су-34 и Су-25;

Отдельно отмечаются потерянные россиянами в Изюме:

  • самоходные гаубицы "Мста-С" и "Мста-СМ2";
  • самоходная гаубица "Акация";
  • танки Т-80У и Т-80БВ;
  • бронетранспортер БТР-82;
  • машина разминирования УР-77 (иногда используется и в наступлении).

Часть техники оккупанты бросили из-за невозможности организовать быстрый отход, так как отступление не планировалось, отметили аналитики.

"Для сравнения, это было бы так, как если бы 10-я горнострелковая дивизия США потеряла все машины или пушки, которой она владела, а затем соседняя бригада потеряла половину своего состава. Невозможно представить это как-то иначе, чем массовую, невиданную со времен Второй мировой войны (за такое короткое время) потерю российского оборудования, которая определенно превышает возможности России по восстановлению", – подчеркнули в CIT. 

Фото и видео брошенной и уничтоженной российской техники постят в соцсетях украинские военные и OSINT-аналитики.

"Есть программа помощи под названием "ленд-лиз", а есть программа помощи под названием "жест доброй воли", – прокомментировал ситуацию главред InfoCar Павел Кашчук в обзоре трофейной командно-штабной машины КШМ Р-149. 

ВИДЕО
Видео: InfoCar: тест-драйвы авто / YouTube

11 сентября он также сообщил в Facebook, что благодаря действиям 8-го полка Сил специальных операций и спецгруппы снайперов "Десна" украинские военные получили комплексы беспилотников "Орлан-10", включая наземные станции, антенны и заводскую документацию.

"То есть совсем скоро вторая (но это не точно) армия фактически лишится своих самых массовых беспилотников. Они станут еще более легкой добычей для нашей радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, как и их экипажи на земле во время работы – для ракет HIMARS!" – пояснил Кашчук.

https://www.facebook.com/pasha.k.kashchuk/posts/pfbid032Njb7kMv3V8afdJqwAdBRpYgUzCxLAro1quhYHdWVv7sFfwCx5YpvUwZ6KPpUsBzl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. К вечеру 12 сентября замминистра обороны Анна Маляр сообщила о деоккупации почти 6 тыс. км² территории Украины.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе. В частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм

Также украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

Теги: танки, Херсонская область, военная техника, Изюм, Харьковская область, бронетранспортер, самолеты, наступление, война России против Украины, БМП, Conflict Intelligence Team, потери России, контрнаступление
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