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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Хохлы вообще распоясались". СБУ обнародовала перехват с рассказом оккупанта об атаках ВСУ под Изюмом

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ВСУ массово уничтожают личный состав, технику и боеприпасы армии РФ
ВСУ массово уничтожают личный состав, технику и боеприпасы армии РФ
Фото: ЕРА

Масштаб, точность и мощь ударов Вооруженных сил Украины заставляют оккупантов паниковать. Об этом свидетельствует новый перехват телефонного разговора россиян, опубликованный 8 сентября в Telegram Службой безопасности Украины.

"Ну хохлы вообще распоясались. Просто х...ярят все и вся… Они вычисляют и везде ...башут", – эмоционально говорит оккупант, находящийся в зоне боевых действий.

Он описывает, что ВСУ разрушают с воздуха технику и боеприпасы. Российский военный предполагает, что жертвы среди личного состава тоже большие, но признает, что в армии РФ данные о потерях скрываются.

"Вчера ночью расх...ярили базу – эту, куда возят бензин… Сколько там техники! Ну, не знаю о людях, ничего не говорят, как обычно, но, скорее всего, дох...я! Там очень много людей жили", – говорит мужчина на записи.

Судя по словам оккупанта, его подразделение находится в той части Харьковской области, где в последние дни идет массированное наступление Украины, и он не понимает, что ему делать.

"Изюм горит, все горит. Я вообще не знаю, куда наше все везде продвигается…" – растерянно подытоживает он.

Теги: ВСУ, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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