"Хохлы вообще распоясались". СБУ обнародовала перехват с рассказом оккупанта об атаках ВСУ под Изюмом

"Ну хохлы вообще распоясались. Просто х...ярят все и вся… Они вычисляют и везде ...башут", – эмоционально говорит оккупант, находящийся в зоне боевых действий.

Он описывает, что ВСУ разрушают с воздуха технику и боеприпасы. Российский военный предполагает, что жертвы среди личного состава тоже большие, но признает, что в армии РФ данные о потерях скрываются.

"Вчера ночью расх...ярили базу – эту, куда возят бензин… Сколько там техники! Ну, не знаю о людях, ничего не говорят, как обычно, но, скорее всего, дох...я! Там очень много людей жили", – говорит мужчина на записи.

Судя по словам оккупанта, его подразделение находится в той части Харьковской области, где в последние дни идет массированное наступление Украины, и он не понимает, что ему делать.

"Изюм горит, все горит. Я вообще не знаю, куда наше все везде продвигается…" – растерянно подытоживает он.