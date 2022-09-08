У нас все хотят отказаться от командира, бестолковый и не дорожит личным составом". Перехват ГУР

В разговоре российский оккупант рассказал, что готовится к выезду на первую линию фронта.

"Экипаж танка вчера ранило, дрон прилетел, сверху гранату кинул на танк пацанов. Синельнику в шею несколько осколков прилетело, в голову, в плечи и в ноги. Они без командира поехали. Командир спрятался в каком-то подвале какой-то пятиэтажки", – возмущается военный.

Далее захватчик жалуется, что в его подразделении перестал стрелять танк.

"Заряд застрял в стволе. Надо аккуратно вытащить. Мы в таком месте, что укроповская артиллерия услышит – начнут стрелять по нам".

Оккупант рассказал, что откажется ехать и что все его сослуживцы собираются отказаться от командира.

"Все хотят отказаться от него – все экипажи, все роты. Он бестолковый, он артиллерист, а не танкист, ему пофиг на личный состав. Пацанов ранило, а он вообще ничего не спросил про них, по радийке не доложил, как они: живые – не живые. Танк сегодня пригнали, он весь в дырках от осколков", – жалуется захватчик.

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