"Голодранцы. "Молодые" – как бомжи". Оккупант рассказал об обеспечении новых подразделений армии РФ – перехват ГУР

По словам оккупанта, у его подразделения нет противотанкового оружия, а автоматы выдали "кривые" Фото: ЕРА

Аудиозапись опубликовали в Facebook ГУР Минобороны.

"Нас же отпустили. Тех, кто увольняется, заменили. Молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего, бл...дь. Ты представляешь, вот эти, которые приехали?.. Голодранцы, бл...дь", – говорит он.

Собеседник оккупанта предполагает, что новоприбывшие шокированы ситуацией с обеспечением, тот соглашается и говорит, что они выглядят "как бомжи".

"Ищут, стирают грязные вещи. Стирают, надевают. Вот такие. Ну как бомжи", – сказал оккупант.

Также он рассказал об оружии, которое выдали "молодым".

"Ну автомат дали. 76-го года, 78-го года у них – вот такие автоматы. Одни кривые... стреляют. У меня более-менее попал, у некоторых вообще, бл...дь, куда-то. Серьезное оружие не дают, а на передок кидают. Там как можно гранатой и автоматом танк, можно как ...башить?" – спросил военный.

По словам оккупанта, у его подразделения нет противотанкового оружия.

"Вообще нету. Только танки стоят чуть подальше. Танки стоят, и все. [Им] координаты дают, они туда не попадают даже, где танки хохляцкие стоят", – добавил он.