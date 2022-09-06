"Мы еле ноги унесли". Оккупанты шокированы натиском ВСУ

"Как только выжить хотя бы", – мечтают российские военные Фото: ЕРА

На записи звучит разговор двух россиян, один из которых находится на позициях. Он описывает, как Вооруженные силы Украины не дают оккупантам выполнять задачи командования, контролируя ситуацию с помощью беспилотников и артиллерии.

"Птичка сочла, как начали 152-й накладывать… мы еле ноги унесли, в убежище сидим", – говорит он.

Судя по его словам, бегством заканчивается каждая такая попытка.

"Приходим – как начали нас петушить из двух орудий! Как начали нас огнем... Мы съе...ывали пешком оттуда", – жалуется оккупант.

Из его рассказа понятно, что военные РФ ищут возможность уцелеть и попасть домой и уже не считают целью победить в развязанной войне.

"Слышишь, "Грады" ху...рят? Это целый день такая ху...ня. Это не передать. Как это пережить, не знаю. Вообще не знаю… Как только выжить хотя бы", – слышны на записи его слова.