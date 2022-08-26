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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Четко били, детонировало до восьми утра". Жена рассказала боевику "ДНР", как ВСУ попали в склад боеприпасов в Донецке – перехват ГУР Минобороны

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Склады боеприпасов в Донецке после очередного удара ВСУ детонировали четыре часа
Склады боеприпасов в Донецке после очередного удара ВСУ детонировали четыре часа
Скриншот: РИА Новости / Telegram

Боевик "ДНР" и его жена в телефонном разговоре обсудили удары украинских Вооруженных сил по складам боеприпасов во временно оккупированном Донецке, подтвердив тем самым результативное поражение цели. Расшифровку перехвата опубликовало 26 августа в Telegram Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины.

В разговоре выясняется, что оба собеседника прекрасно знают, где оккупанты в Донецке хранят боеприпасы, но и ВСУ "знают, куда бьют".

"Ну в четыре утра попали в склад БК (боекомплекта. – "ГОРДОН") между "Ашаном" и "Метро", вот это как с правой стороны, чуть-чуть ниже трасы... Там же ангары стояли какое-то время, а сейчас там все время был склад БК, там куча военных машин – короче, детонировало до восьми утра. Там несколько прилетов было, четыре, наверное. Ну четко били, прям знают, куда, и бьют", – рассказала женщина.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

26 мая Зеленский заявил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко несколько раз со 2 июня по 26 августа озвучивал одну и ту де оценку, согласно которой Украина продолжает контролировать 45% Донецкой области.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что при нынешних темпах наступления задачу взять Луганскую и Донецкую области и выйти на админграницу Россия может решать месяцами.

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