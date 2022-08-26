"Четко били, детонировало до восьми утра". Жена рассказала боевику "ДНР", как ВСУ попали в склад боеприпасов в Донецке – перехват ГУР Минобороны

В разговоре выясняется, что оба собеседника прекрасно знают, где оккупанты в Донецке хранят боеприпасы, но и ВСУ "знают, куда бьют".

"Ну в четыре утра попали в склад БК (боекомплекта. – "ГОРДОН") между "Ашаном" и "Метро", вот это как с правой стороны, чуть-чуть ниже трасы... Там же ангары стояли какое-то время, а сейчас там все время был склад БК, там куча военных машин – короче, детонировало до восьми утра. Там несколько прилетов было, четыре, наверное. Ну четко били, прям знают, куда, и бьют", – рассказала женщина.