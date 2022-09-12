"Адресный ленд-лиз". Спецназ Нацгвардии уничтожил российский Су-25 и захватил трофеи в Харьковской области

По информации пресс-службы, гвардейский расчет переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger уничтожил российский дозвуковой штурмовик Су-25. Через несколько часов после этого минометчики-спецназновцы обнаружили и нанесли огненное поражение по скоплению техники противника.
"В результате уничтожены два грузовика "Урал", два БТР-82, одна боевая бронированная машина и бензовоз. При этом удалось верифицировать 10 уничтоженных российских оккупантов", – говорится в сообщении.
Также гвардейцы проводили поисково-фильтрационные мероприятия в Купянске, во время которых взяли в плен семь оккупантов и пополнили так называемый обменный фонд.
"Кроме того, гвардейцы захватили два БТР-80 противника в исправном состоянии и поблагодарили руководство оккупантов за своеобразный "адресный ленд-лиз" для своего подразделения", – отметили в Нацгвардии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе.
В частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов. СБУ 12 сентября опубликовала фото украинских военных в Изюме.