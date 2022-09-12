"Адресный ленд-лиз". Спецназ Нацгвардии уничтожил российский Су-25 и захватил трофеи в Харьковской области

По информации пресс-службы, гвардейский расчет переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger уничтожил российский дозвуковой штурмовик Су-25. Через несколько часов после этого минометчики-спецназновцы обнаружили и нанесли огненное поражение по скоплению техники противника.

"В результате уничтожены два грузовика "Урал", два БТР-82, одна боевая бронированная машина и бензовоз. При этом удалось верифицировать 10 уничтоженных российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Также гвардейцы проводили поисково-фильтрационные мероприятия в Купянске, во время которых взяли в плен семь оккупантов и пополнили так называемый обменный фонд.

"Кроме того, гвардейцы захватили два БТР-80 противника в исправном состоянии и поблагодарили руководство оккупантов за своеобразный "адресный ленд-лиз" для своего подразделения", – отметили в Нацгвардии.

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