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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Адресный ленд-лиз". Спецназ Нацгвардии уничтожил российский Су-25 и захватил трофеи в Харьковской области

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Су-25 сбили из ПЗРК Stinger
Су-25 сбили из ПЗРК Stinger
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Украинские нацгвардейцы уничтожили вражеский самолет, а также захватили военнослужащих российских оккупационных войск и технику вблизи Купянска Харьковской области. Об этом сообщила 12 сентября пресс-служба Национальной гвардии Украины в Facebook.

По информации пресс-службы, гвардейский расчет переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger уничтожил российский дозвуковой штурмовик Су-25. Через несколько часов после этого минометчики-спецназновцы обнаружили и нанесли огненное поражение по скоплению техники противника.

"В результате уничтожены два грузовика "Урал", два БТР-82, одна боевая бронированная машина и бензовоз. При этом удалось верифицировать 10 уничтоженных российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Также гвардейцы проводили поисково-фильтрационные мероприятия в Купянске, во время которых взяли в плен семь оккупантов и пополнили так называемый обменный фонд.

"Кроме того, гвардейцы захватили два БТР-80 противника в исправном состоянии и поблагодарили руководство оккупантов за своеобразный "адресный ленд-лиз" для своего подразделения", – отметили в Нацгвардии.

https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/pfbid0oKFjTGRGJXoZb38aVtbnATiS1ejqXKRshzHnb36Zivhd5UBLbQ8mvG26JEQdLpWkl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе.

В частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянскпродолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов. СБУ 12 сентября опубликовала фото украинских военных в Изюме.

Теги: Национальная гвардия, Харьковская область, БТР, пленные, Купянск, война России против Украины, потери России, Stinger
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