Боррель позвонил Кулебе, чтобы выразить восхищение ВСУ. Глава МИД Украины запросил в ЕС оружие, санкции против РФ и финансовую помощь

"Жозеп Боррель позвонил мне, чтобы выразить свое восхищение и уважение силами обороны Украины, которые освобождают новые территории от российской оккупации. Он изучил, как ЕС может помочь Украине и приблизить мир, – написал Кулеба. – Я запросил оружие, санкции [против России] и финансовую помощь".
.@JosepBorrellF called me to express his admiration and respect for Ukraine’s defense forces as they liberate more territories from Russian occupation. He explored further ways for the EU to help Ukraine and bring peace closer. I requested weapons, sanctions, and financial aid.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 12, 2022
Боррель по итогам разговора с Кулебой отметил в Twitter, что поддержка Украины со стороны ЕС будет продолжаться.
"Обсудили с министром Дмитрием Кулебой воодушевляющее контрнаступление Украины с целью восстановления ее территориальной целостности… Наша стратегия работает: помочь Украине дать отпор, оказать давление на РФ санкциями и поддержать партнеров по всему миру", – подчеркнул европейский дипломат.
Discussed with Minister @DmytroKuleba encouraging advances of Ukraine counteroffensive to regain its territorial integrity.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 12, 2022
EU support will continue unabated, our strategy works: help Ukraine to fight back, pressure Russia with sanctions and support partners around the world.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года). 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что всего под контролем РФ находится почти 20% территории Украины – около 125 тыс. км².
Украинские защитники ведут контрнаступление на разных участках фронта. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. 10 сентября она проинформировала, что силы обороны Украины на разных участках фронта на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.
За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал Зеленский. 12 сентября он отметил, что украинские военные деоккупировали более 6 тыс. км² территории на востоке и юге страны.