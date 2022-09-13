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Боррель позвонил Кулебе, чтобы выразить восхищение ВСУ. Глава МИД Украины запросил в ЕС оружие, санкции против РФ и финансовую помощь

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Боррель и Кулеба обсудили контрнаступление ВСУ
Боррель и Кулеба обсудили контрнаступление ВСУ
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter 12 сентября, что провел телефонный разговор с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Жозеп Боррель позвонил мне, чтобы выразить свое восхищение и уважение силами обороны Украины, которые освобождают новые территории от российской оккупации. Он изучил, как ЕС может помочь Украине и приблизить мир, – написал Кулеба. – Я запросил оружие, санкции [против России] и финансовую помощь".

Боррель по итогам разговора с Кулебой отметил в Twitter, что поддержка Украины со стороны ЕС будет продолжаться.

"Обсудили с министром Дмитрием Кулебой воодушевляющее контрнаступление Украины с целью восстановления ее территориальной целостности… Наша стратегия работает: помочь Украине дать отпор, оказать давление на РФ санкциями и поддержать партнеров по всему миру", – подчеркнул европейский дипломат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года). 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что всего под контролем РФ находится почти 20% территории Украины – около 125 тыс. км². 

Украинские защитники ведут контрнаступление на разных участках фронта. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. 10 сентября она проинформировала, что силы обороны Украины на разных участках фронта на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал Зеленский. 12 сентября он отметил, что украинские военные деоккупировали более 6 тыс. км² территории на востоке и юге страны.

Теги: Россия, Украина, санкции, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, финансовая помощь, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель, ЕС, деоккупация, контрнаступление
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