Боррель позвонил Кулебе, чтобы выразить восхищение ВСУ. Глава МИД Украины запросил в ЕС оружие, санкции против РФ и финансовую помощь

"Жозеп Боррель позвонил мне, чтобы выразить свое восхищение и уважение силами обороны Украины, которые освобождают новые территории от российской оккупации. Он изучил, как ЕС может помочь Украине и приблизить мир, – написал Кулеба. – Я запросил оружие, санкции [против России] и финансовую помощь".

.@JosepBorrellF called me to express his admiration and respect for Ukraine’s defense forces as they liberate more territories from Russian occupation. He explored further ways for the EU to help Ukraine and bring peace closer. I requested weapons, sanctions, and financial aid. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 12, 2022

Боррель по итогам разговора с Кулебой отметил в Twitter, что поддержка Украины со стороны ЕС будет продолжаться.

"Обсудили с министром Дмитрием Кулебой воодушевляющее контрнаступление Украины с целью восстановления ее территориальной целостности… Наша стратегия работает: помочь Украине дать отпор, оказать давление на РФ санкциями и поддержать партнеров по всему миру", – подчеркнул европейский дипломат.

Discussed with Minister @DmytroKuleba encouraging advances of Ukraine counteroffensive to regain its territorial integrity.



EU support will continue unabated, our strategy works: help Ukraine to fight back, pressure Russia with sanctions and support partners around the world. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 12, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)