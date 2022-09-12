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Украина получит помощь на €3 млрд от ЕС в виде грантов – посол ФРГ

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Анка Фельдгузен заявила, что Германия уже дала &euro;1 млрд помощи Украине
Анка Фельдгузен заявила, что Германия уже дала €1 млрд помощи Украине
Фото: EPA

Часть макрофинансовой помощи ЕС для Украины будет в виде кредита, а часть – в виде грантов. Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала 12 сентября в интервью "Радио НВ".

По словам посла, Германия долго вела переговоры по этому вопросу с Еврокомиссией. В результате компромисс был найден: €5 млрд Украина получит в виде кредита, а €3 млрд – в виде грантов. При этом, по утверждению посла, помощь может прийти уже в этом году.

"Я читала об этих €5 млрд. Остальные €3 млрд точно будут, но я еще не знаю когда", – заявила Фельдгузен.

По ее мнению, идея дать часть макрофинансовой помощи грантами является неплохой, потому что Украине будет "очень сложно вернуть эти деньги".

Также посол отметила, что Германия уже дала €1 млрд помощи Украине.

ВИДЕО
Видео: Радио НВ / YouTube
Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.

В мае Еврокомиссия предложила предоставить Украине макрофинансовую помощь в размере до €9 млрд. 12 июля Совет министров стран ЕС согласовал предоставление Украине нового кредита на €1 млрд из пакета макрофинансовой поддержки.

9 сентября министры финансов стран ЕС на встрече в Праге (Чехия) согласовали выделение экономической помощи Украине в размере €5 млрд.

Теги: Германия, Украина, помощь, кредиты, гранты, Анка Фельдгузен
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