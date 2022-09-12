Украина получит помощь на €3 млрд от ЕС в виде грантов – посол ФРГ

По словам посла, Германия долго вела переговоры по этому вопросу с Еврокомиссией. В результате компромисс был найден: €5 млрд Украина получит в виде кредита, а €3 млрд – в виде грантов. При этом, по утверждению посла, помощь может прийти уже в этом году.
"Я читала об этих €5 млрд. Остальные €3 млрд точно будут, но я еще не знаю когда", – заявила Фельдгузен.
По ее мнению, идея дать часть макрофинансовой помощи грантами является неплохой, потому что Украине будет "очень сложно вернуть эти деньги".
Также посол отметила, что Германия уже дала €1 млрд помощи Украине.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.
В мае Еврокомиссия предложила предоставить Украине макрофинансовую помощь в размере до €9 млрд. 12 июля Совет министров стран ЕС согласовал предоставление Украине нового кредита на €1 млрд из пакета макрофинансовой поддержки.
9 сентября министры финансов стран ЕС на встрече в Праге (Чехия) согласовали выделение экономической помощи Украине в размере €5 млрд.