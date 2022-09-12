Украина получит помощь на €3 млрд от ЕС в виде грантов – посол ФРГ

По словам посла, Германия долго вела переговоры по этому вопросу с Еврокомиссией. В результате компромисс был найден: €5 млрд Украина получит в виде кредита, а €3 млрд – в виде грантов. При этом, по утверждению посла, помощь может прийти уже в этом году.

"Я читала об этих €5 млрд. Остальные €3 млрд точно будут, но я еще не знаю когда", – заявила Фельдгузен.

По ее мнению, идея дать часть макрофинансовой помощи грантами является неплохой, потому что Украине будет "очень сложно вернуть эти деньги".

Также посол отметила, что Германия уже дала €1 млрд помощи Украине.

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