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Украина получит от Германии первую систему ПВО IRIS-T уже в этом году – посол ФРГ

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Украина получит четыре системы ПВО IRIS-T SLM от Германии
Украина получит четыре системы ПВО IRIS-T SLM от Германии
Фото: EPA

Один из немецких комплексов ПВО IRIS-T SLM, которые Германия обещала ранее передать Украине, появится в нашей стране уже в этом году. Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала 12 сентября в интервью "Радио НВ".

По словам посла, Украина в целом получит четыре такие системы ПВО, одну из них – гарантированно в 2022 году.

"По-моему, будет и вторая система [в 2022 году]. Третья и четвертая – позже, с начала нового года", – заявила Фельдгузен.

Посол также отметила, что в Берлине "наблюдали и были в восторге" от наступления Вооруженных сил Украины на востоке и на юге.

С помощью IRIS-T SLM дальностью действия 40 км (высота – 20 км) можно отражать атаки боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивной артиллерии, беспилотников, противорадиолокационных ракет и бомб, тем самым обеспечивая безопасность воздушного пространства.

ВИДЕО
Видео: Радио НВ / YouTube


Контекст:

В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написал, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.

21 июня Германия подтвердила, что передаст Украине комплекс ПВО IRIS-T. Список запланированных поставок оружия включал и другие виды тяжелого вооружения, в частности семь самоходных гаубиц PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) калибра 155 мм, 30 самоходных зенитных установок Gepard и 54 бронетранспортера М113.

21 июля глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие комплексы ПВО IRIS-T SLM находятся на стадии производства и, вероятно, должны быть готовы к концу лета.

Теги: Германия, Украина, оружие, Берлин, вооружение, ПВО, Анка Фельдгузен
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