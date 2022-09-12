Украина получит от Германии первую систему ПВО IRIS-T уже в этом году – посол ФРГ

По словам посла, Украина в целом получит четыре такие системы ПВО, одну из них – гарантированно в 2022 году.

"По-моему, будет и вторая система [в 2022 году]. Третья и четвертая – позже, с начала нового года", – заявила Фельдгузен.

Посол также отметила, что в Берлине "наблюдали и были в восторге" от наступления Вооруженных сил Украины на востоке и на юге.

С помощью IRIS-T SLM дальностью действия 40 км (высота – 20 км) можно отражать атаки боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивной артиллерии, беспилотников, противорадиолокационных ракет и бомб, тем самым обеспечивая безопасность воздушного пространства.

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Видео: Радио НВ / YouTube



