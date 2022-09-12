Украина получит от Германии первую систему ПВО IRIS-T уже в этом году – посол ФРГ

По словам посла, Украина в целом получит четыре такие системы ПВО, одну из них – гарантированно в 2022 году.
"По-моему, будет и вторая система [в 2022 году]. Третья и четвертая – позже, с начала нового года", – заявила Фельдгузен.
Посол также отметила, что в Берлине "наблюдали и были в восторге" от наступления Вооруженных сил Украины на востоке и на юге.
С помощью IRIS-T SLM дальностью действия 40 км (высота – 20 км) можно отражать атаки боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивной артиллерии, беспилотников, противорадиолокационных ракет и бомб, тем самым обеспечивая безопасность воздушного пространства.
В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написал, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.
21 июня Германия подтвердила, что передаст Украине комплекс ПВО IRIS-T. Список запланированных поставок оружия включал и другие виды тяжелого вооружения, в частности семь самоходных гаубиц PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) калибра 155 мм, 30 самоходных зенитных установок Gepard и 54 бронетранспортера М113.
21 июля глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие комплексы ПВО IRIS-T SLM находятся на стадии производства и, вероятно, должны быть готовы к концу лета.