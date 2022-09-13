Оккупанты за сутки нанесли пять ракетных и более 10 авиационных ударов, угроза сохраняется – Генштаб ВСУ

В ВСУ подчеркивают, что российские оккупанты продолжают тактику террора и запугивания гражданского населения Украины. Не имея возможности ответить на поле боя, российские войска еще раз ударили ракетами по критической инфраструктуре мирных украинских городов, констатировали в Генштабе ВСУ.

"Под удары ракет и залпы РСЗО попали объекты энергетики, водоснабжения, заводы и жилые дома в Харькове, Запорожье, Константиновке [Донецкой области], Славянске [Донецкой области] и Краматорске [Донецкой области]", – говорится в сообщении.

В сводке отмечается, что также пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Первомайское, Зайцево, Веселая Долина, Сухой Ставок, Широкое, Партизанское и Любомировка.

Противник обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:

на харьковском направлении – в районах сел Константиновка и Уды;

– в районах сел Константиновка и Уды; на краматорском направлении – в районах населенных пунктов Старый Караван, Славянск, Татьяновка, Пискуновка, Райгородок и Кривая Лука;

– в районах населенных пунктов Старый Караван, Славянск, Татьяновка, Пискуновка, Райгородок и Кривая Лука; на бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Веселое, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Раздолевка;

– в районах населенных пунктов Веселое, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Раздолевка; на авдеевском направлении – у Красногоровки, Марьинки, Водяного, Первомайского и Новомихайловки;

– у Красногоровки, Марьинки, Водяного, Первомайского и Новомихайловки; на новопавловском направлении – в районах Никольского, Пречистовки, Великой Новоселки и Угледара;

– в районах Никольского, Пречистовки, Великой Новоселки и Угледара; на запорожском направлении – в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новополь, Полтавка, Гуляйполе, Времовка, Малиновка, Зеленый Гай, Малые Щербаки и Вольное Поле.

На южнобугском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, оккупанты вели воздушную разведку при помощи беспилотников, совершив 56 вылетов.

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных территорий и срыве наступления наших войск по отдельным направлениям. Враг ведет воздушную разведку, продолжает огневое поражение позиций наших подразделений, пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения, перемещая свои войска. Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – предупредили в Генштабе ВСУ.

14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

По данным Офиса президента, в Харьковской области зафиксировано наибольшее количество разрушений – 10 582 объекта – среди обстреливаемых регионов, находящихся под контролем Украины, сообщал 19 августа заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Также большое количество разрушений в результате обстрелов было зафиксировано в Сумской (2638 объектов), Запорожской (3715 объектов) и Николаевской (5526 объектов) областях.