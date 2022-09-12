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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зачистка и фильтрация. Мэр Изюма рассказал, когда туда смогут вернуться жители

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Ситуация с инфраструктурой в разбомбленном Изюме очень тяжелая, говорит мэр
Ситуация с инфраструктурой в разбомбленном Изюме очень тяжелая, говорит мэр
Добровольчий батальйон «ОДЧ Карпатська Січ»

В Изюме Харьковской области находится украинская армия, поднят государственный флаг, но возвращаться туда жителям пока небезопасно. Об этом мэр города Валерий Марченко рассказал 12 сентября в интервью "ВВС News Україна".

"В городе спокойно, военные занимаются зачисткой, обходят территорию города, ищут вражеских солдат, которые прятались по частным домам. Если находят, то выбивают их", – сказал Марченко.

Затем, говорит он, в городе будет проведена так называемая фильтрация.

"Будут выискивать коллаборантов. Это еще займет где-то 10 дней. После этого в город смогут спокойно возвращаться выехавшие жители", – отметил мэр.

По его словам, людей из города уехало очень много – почти две трети населения.

Мэр подчеркнул, что Изюм очень пострадал от действий российской армии. В городе большая проблема с отоплением.

"Еще с марта, когда оккупанты бомбили самолетами и артиллерией, наш город был разбит, пострадали многоэтажки, инфраструктура... Почти все котельные разбомблены, и отопительный сезон под большим вопросом. Почти 70% многоэтажек пострадали, совсем разбомблены. Ситуация очень тяжелая", – сказал он.

Также в большинстве районов сейчас нет света, газа и воды. Нет и связи – украинские военные сейчас устанавливают Starlink и дают местным жителям связываться с близкими, рассказал Марченко.

По его словам, несмотря на все это, многие планируют вернуться в Изюм.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Изюм захватчики заблокировали в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. О том, что украинские военные освобождают Изюм, в видеообращении вечером 11 сентября сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Утром 12 сентября СБУ опубликовала фото из Изюма и сообщила, что оккупанты бросают там "целые арсеналы боеприпасов". 

По словам депутата Изюмского горсовета Максима Стрельника, украинский флаг был поднят над Изюмом 10 сентября, но в городе еще проходят стабилизационные мероприятия. Официально о полном освобождении Изюма украинские власти еще не сообщали. 

По данным горсовета, с начала российского вторжения по меньшей мере 1 тыс. жителей Изюма погибли в результате российских обстрелов и авиаударов, еще больше – из-за неоказания медицинской помощи и отсутствия лекарств во время оккупации.

Теги: отопление, Изюм, Харьковская область, война России против Украины, инфраструктура, Starlink, коллаборационизм, деоккупация, контрнаступление, Валерий Марченко
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