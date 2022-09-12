Зачистка и фильтрация. Мэр Изюма рассказал, когда туда смогут вернуться жители

Ситуация с инфраструктурой в разбомбленном Изюме очень тяжелая, говорит мэр Добровольчий батальйон «ОДЧ Карпатська Січ»

"В городе спокойно, военные занимаются зачисткой, обходят территорию города, ищут вражеских солдат, которые прятались по частным домам. Если находят, то выбивают их", – сказал Марченко.

Затем, говорит он, в городе будет проведена так называемая фильтрация.

"Будут выискивать коллаборантов. Это еще займет где-то 10 дней. После этого в город смогут спокойно возвращаться выехавшие жители", – отметил мэр.

По его словам, людей из города уехало очень много – почти две трети населения.

Мэр подчеркнул, что Изюм очень пострадал от действий российской армии. В городе большая проблема с отоплением.

"Еще с марта, когда оккупанты бомбили самолетами и артиллерией, наш город был разбит, пострадали многоэтажки, инфраструктура... Почти все котельные разбомблены, и отопительный сезон под большим вопросом. Почти 70% многоэтажек пострадали, совсем разбомблены. Ситуация очень тяжелая", – сказал он.

Также в большинстве районов сейчас нет света, газа и воды. Нет и связи – украинские военные сейчас устанавливают Starlink и дают местным жителям связываться с близкими, рассказал Марченко.

По его словам, несмотря на все это, многие планируют вернуться в Изюм.

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