Зачистка и фильтрация. Мэр Изюма рассказал, когда туда смогут вернуться жители

"В городе спокойно, военные занимаются зачисткой, обходят территорию города, ищут вражеских солдат, которые прятались по частным домам. Если находят, то выбивают их", – сказал Марченко.
Затем, говорит он, в городе будет проведена так называемая фильтрация.
"Будут выискивать коллаборантов. Это еще займет где-то 10 дней. После этого в город смогут спокойно возвращаться выехавшие жители", – отметил мэр.
По его словам, людей из города уехало очень много – почти две трети населения.
Мэр подчеркнул, что Изюм очень пострадал от действий российской армии. В городе большая проблема с отоплением.
"Еще с марта, когда оккупанты бомбили самолетами и артиллерией, наш город был разбит, пострадали многоэтажки, инфраструктура... Почти все котельные разбомблены, и отопительный сезон под большим вопросом. Почти 70% многоэтажек пострадали, совсем разбомблены. Ситуация очень тяжелая", – сказал он.
Также в большинстве районов сейчас нет света, газа и воды. Нет и связи – украинские военные сейчас устанавливают Starlink и дают местным жителям связываться с близкими, рассказал Марченко.
По его словам, несмотря на все это, многие планируют вернуться в Изюм.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Изюм захватчики заблокировали в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. О том, что украинские военные освобождают Изюм, в видеообращении вечером 11 сентября сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Утром 12 сентября СБУ опубликовала фото из Изюма и сообщила, что оккупанты бросают там "целые арсеналы боеприпасов".
По словам депутата Изюмского горсовета Максима Стрельника, украинский флаг был поднят над Изюмом 10 сентября, но в городе еще проходят стабилизационные мероприятия. Официально о полном освобождении Изюма украинские власти еще не сообщали.
По данным горсовета, с начала российского вторжения по меньшей мере 1 тыс. жителей Изюма погибли в результате российских обстрелов и авиаударов, еще больше – из-за неоказания медицинской помощи и отсутствия лекарств во время оккупации.