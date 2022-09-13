Украинские военные за сутки уничтожили 350 оккупантов, семь российских танков, 10 артиллерийских систем и самолет – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 350 захватчиков.

Другие потери оккупантов составили:

"Наибольшие потери противник понес на харьковском и донецком направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинские защитники ведут контрнаступление на разных участках фронта. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. 10 сентября она проинформировала, что силы обороны Украины на разных участках фронта на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

12 сентября замминистра обороны Украины Анна Маляр отметила, что украинские военные деоккупировали около 6 тыс. км² территории страны.

Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов.