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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили 350 оккупантов, семь российских танков, 10 артиллерийских систем и самолет – Генштаб ВСУ

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Наибольшие потери ВСУ нанесли противнику на харьковском и донецком направлениях
Наибольшие потери ВСУ нанесли противнику на харьковском и донецком направлениях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 53 300 российских оккупантов. Об этом 13 сентября в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 350 захватчиков.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 2175 (+7);
  • боевые бронированные машины – 4662 (+22);
  • артиллерийские системы – 1279 (+10);
  • РСЗО – 311;
  • средства ПВО – 165 (+3);
  • самолеты – 244 (+1);
  • вертолеты – 213;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 904 (+1);
  • крылатые ракеты – 233 (+17);
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3469 (+6);
  • специальная техника – 117.

"Наибольшие потери противник понес на харьковском и донецком направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02dJFpu5yBnL6FTDKjbhYPEzN5XJujLhu5geZswCd88taaux4zP6wuGJ2b5W1EXxCMl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинские защитники ведут контрнаступление на разных участках фронта. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. 10 сентября она проинформировала, что силы обороны Украины на разных участках фронта на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

12 сентября замминистра обороны Украины Анна Маляр отметила, что украинские военные деоккупировали около 6 тыс. км² территории страны.

Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, потери России, российские оккупанты, контрнаступление
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