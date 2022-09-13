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Раненным оккупантам 2-го армейского корпуса перестали выплачивать денежное довольствие – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба, из-за больших потерь в ходе боевых действий значительно снизился уровень морально-психологического состояния оккупантов
По данным Генштаба, из-за больших потерь в ходе боевых действий значительно снизился уровень морально-психологического состояния оккупантов
Фото: ЕРА

Раненным оккупантам так называемого 2-го армейского корпуса перестали выплачивать денежное довольствие. Об этом 13 сентября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, из-за больших потерь в ходе боевых действий значительно снизился уровень морально-психологического состояния в подразделениях противника, сформированных на временно оккупированных территориях.

"По имеющейся информации, с целью улучшения состояния боевой готовности 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса командование бригады распорядилось не выплачивать денежное довольствие военнослужащим, которые временно отсутствуют, в частности, находятся на лечении. Возобновление выплат производится только после предоставления оправдательных документов и с личного разрешения командира", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02CtM6qVq9UJwNMrCDZ9GNJbDdfUy6HKriQxmyEmvUNp3fXK1BEnPz4xEytkdfoRGxl

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Контекст:

Украинские защитники ведут контрнаступление на разных участках фронта. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. 10 сентября она проинформировала, что силы обороны Украины на разных участках фронта на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

12 сентября замминистра обороны Украины Анна Маляр отметила, что украинские военные деоккупировали около 6 тыс. км² территории страны.

Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов.

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