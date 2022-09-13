ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области успешно отбиты атаки российских оккупантов возле восьми населенных пунктов – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВСУ более 200 суток воюют с открыто вторгшейся в Украину российской армией
ВСУ более 200 суток воюют с открыто вторгшейся в Украину российской армией
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают попытки полностью захватить Донецкую область, проинформировал 13 сентября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области. [...] Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Авдеевка, Безымянное и Новогригоровка", – говорится в сообщении.

Также оккупанты занимаются "удержанием временно захваченных территорий и срывом активных действий наших войск на отдельных направлениях".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02MFZv5Bkv4Ckb3HaXbco88rAN16WXfU4rhUH5mnEtFGraniheNcLH55zt4VKrTgSgl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

ВСУ контролируют 45% Донецкой области, говорил в конце августа глава обладминистрации Павел Кириленко.

В сентябре стало известно о деоккупации еще части территории региона.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, оккупация, оборона, Авдеевка, вторжение, Зайцево, Безымянное, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это история о преодолении". 30-летний Кривошапко женился в третий раз
"Это история о преодолении". 30-летний Кривошапко женился в третий раз
"Просто вымотался". 91-летний режиссер Годар скончался путем эвтаназии
"Просто вымотался". 91-летний режиссер Годар скончался путем эвтаназии
"После видео из Балаклеи все украинцы должны приготовить оладьи". Клопотенко поделился новым рецептом
"После видео из Балаклеи все украинцы должны приготовить оладьи". Клопотенко поделился новым рецептом
Tarabarova: Мы думали, чем платить за детский сад, но нам повезло – крестные родители сына взяли на себя платежки
Tarabarova: Мы думали, чем платить за детский сад, но нам повезло – крестные родители сына взяли на себя платежки
"Это была моя война на выживание". Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская показала себя с выбритой головой
"Это была моя война на выживание". Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская показала себя с выбритой головой
40-летняя Мейхер выставила фото в миниатюрном топе, засветив торс и декольте. Фото
40-летняя Мейхер выставила фото в миниатюрном топе, засветив торс и декольте. Фото
Данилко с Белоконь крупным планом показали оккупантам в Херсоне дули
Данилко с Белоконь крупным планом показали оккупантам в Херсоне дули
"Можете бросать в меня камнями". Анатолий Анатолич рассказал, почему не возвращает свою семью в Украину
"Можете бросать в меня камнями". Анатолий Анатолич рассказал, почему не возвращает свою семью в Украину
"Действительно красиво". 64-летняя Стоун снялась верхом на лошади
"Действительно красиво". 64-летняя Стоун снялась верхом на лошади
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев"
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев"
Роднянский: Российская армия похожа на пьяного мужика, чувствующего свою безнаказанность. И она сильно ошибается
Роднянский: Российская армия похожа на пьяного мужика, чувствующего свою безнаказанность. И она сильно ошибается
Кличко стал свидетелем на свадьбе офицера, а бракосочетание проводил Залужный
Кличко стал свидетелем на свадьбе офицера, а бракосочетание проводил Залужный
49-летняя Клум надела блестящее декольтированное платье без бретелей. Фото
49-летняя Клум надела блестящее декольтированное платье без бретелей. Фото
Умер французский режиссер Жан-Люк Годар
Умер французский режиссер Жан-Люк Годар
Названы победители премии "Эмми 2022"
Названы победители премии "Эмми 2022"
"Ужас! Какой "Голос"? В стране война", "Очень рады", "Это дико". В сети обсуждают возвращение шоу "Голос країни"
"Ужас! Какой "Голос"? В стране война", "Очень рады", "Это дико". В сети обсуждают возвращение шоу "Голос країни"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем (318611)
2
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой (169167)
3
"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди (78042)
4
"Защищал нашу свободу и независимость". На фронте погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал (27501)
5
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео (19880)
6
"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей (19729)
7
"Реакция Тины бесценна", "До слез". На концерте Тины Кароль украинский защитник сделал предложение девушке, с которой вместе служит. Видео (19493)
8
"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом (18062)
 
 
 
 