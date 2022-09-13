В Донецкой области успешно отбиты атаки российских оккупантов возле восьми населенных пунктов – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области. [...] Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Авдеевка, Безымянное и Новогригоровка", – говорится в сообщении.

Также оккупанты занимаются "удержанием временно захваченных территорий и срывом активных действий наших войск на отдельных направлениях".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

ВСУ контролируют 45% Донецкой области, говорил в конце августа глава обладминистрации Павел Кириленко.

В сентябре стало известно о деоккупации еще части территории региона.