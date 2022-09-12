"Выносят турники и спортивные снаряды". Россияне, убегая из Харьковской области, мародерят по домам и школам – разведка

Во время бегства из Харьковской области россияне занимаются массовым мародерством Фото: gur.gov.ua

"Во время бегства рашисты занимаются массовым мародерством, загружая в машины отобранные у украинцев генераторы, телефоны, компьютеры. Зафиксированы нередкие случаи грабежей школ. Из спортзалов выносят даже турники и спортивные снаряды", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, в одном из сел россияне угнали автобус и бросили его через 6 км. В нем было обнаружено 36 тел оккупантов.

Личному составу подразделений террористической группировки "ДНР", которые недавно дислоцировались в Изюме, пришлось отступить на 60 км от города из-за отсутствия пополнения боекомплекта и топлива, добавили в разведке.

"Их родственники в шоке от рассказов о наступлении Украины, поскольку в российских СМИ озвучивается обратная информация – об успешном наступлении рашистов", – сообщили в ГУР.