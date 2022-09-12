"Выносят турники и спортивные снаряды". Россияне, убегая из Харьковской области, мародерят по домам и школам – разведка

"Во время бегства рашисты занимаются массовым мародерством, загружая в машины отобранные у украинцев генераторы, телефоны, компьютеры. Зафиксированы нередкие случаи грабежей школ. Из спортзалов выносят даже турники и спортивные снаряды", – говорится в сообщении.
По данным ГУР, в одном из сел россияне угнали автобус и бросили его через 6 км. В нем было обнаружено 36 тел оккупантов.
Личному составу подразделений террористической группировки "ДНР", которые недавно дислоцировались в Изюме, пришлось отступить на 60 км от города из-за отсутствия пополнения боекомплекта и топлива, добавили в разведке.
"Их родственники в шоке от рассказов о наступлении Украины, поскольку в российских СМИ озвучивается обратная информация – об успешном наступлении рашистов", – сообщили в ГУР.
За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.
Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов. В частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе. 12 сентября Генштаб отчитался об освобождении еще 20.