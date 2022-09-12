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"Выносят турники и спортивные снаряды". Россияне, убегая из Харьковской области, мародерят по домам и школам – разведка

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Во время бегства из Харьковской области россияне занимаются массовым мародерством
Во время бегства из Харьковской области россияне занимаются массовым мародерством
Фото: gur.gov.ua

На харьковском направлении в результате успешного контрнаступления ВСУ российские оккупанты пытаются скрыться вглубь временно захваченных территорий. По пути они занимаются массовым мародерством, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Во время бегства рашисты занимаются массовым мародерством, загружая в машины отобранные у украинцев генераторы, телефоны, компьютеры. Зафиксированы нередкие случаи грабежей школ. Из спортзалов выносят даже турники и спортивные снаряды", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, в одном из сел россияне угнали автобус и бросили его через 6 км. В нем было обнаружено 36 тел оккупантов.

Личному составу подразделений террористической группировки "ДНР", которые недавно дислоцировались в Изюме, пришлось отступить на 60 км от города из-за отсутствия пополнения боекомплекта и топлива, добавили в разведке.

"Их родственники в шоке от рассказов о наступлении Украины, поскольку в российских СМИ озвучивается обратная информация – об успешном наступлении рашистов", – сообщили в ГУР.

Контекст:

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.

Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов. В частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянскпродолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе12 сентября Генштаб отчитался об освобождении еще 20.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, Харьковская область, мародеры, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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