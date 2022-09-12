ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области правоохранители предъявили более 100 подозрений в госизмене – Синегубов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Синегубов: Думаю, частично "заочноые" подозрения перерастут в "очные", когда ВСУ будут и дальше деоккупировать территории
Синегубов: Думаю, частично "заочноые" подозрения перерастут в "очные", когда ВСУ будут и дальше деоккупировать территории
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

В Харьковской области правоохранители предъявили более 100 подозрений в госизмене, часть подозреваемых задержана. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в интервью изданию "Думка", которое вышло 11 сентября.

"У нас сейчас уже предъявлено более 100 подозрений на территории Харьковской области. Некоторым очно, то есть непосредственно вручены органами прокуратуры, Нацполиции, Службы безопасности Украины", – заявил он.

Синегубов отметил, что среди задержанных есть также военнослужащие РФ.

"Есть люди, которым заочно объявлено подозрение. И, думаю, частично "заочно" перерастет в "очно", когда наши Вооруженные силы будут и дальше деоккупировать эти территории", – сказал глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.

Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянскпродолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.

Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, госизмена, война России против Украины, Олег Синегубов, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мимика огонь", "Очень красиво!" Каменских без макияжа спела перед камерой
"Мимика – огонь", "Очень красиво!" Каменских без макияжа спела перед камерой
"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей
"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей
Кардашян вышла в свет в прозрачном платье. Фото
Кардашян вышла в свет в прозрачном платье. Фото
"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом
"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом
Российские актеры украинского "Дизель Шоу" Писаренко и Никишин работают в РФ на круизном лайнере
Российские актеры украинского "Дизель Шоу" Писаренко и Никишин работают в РФ на круизном лайнере
"Приятная новость в нашей семье!" Горбунов побывал на свадьбе у своей племянницы
"Приятная новость в нашей семье!" Горбунов побывал на свадьбе у своей племянницы
"Думала: "Откопаюсь или умру под землей?" Жительница Бахмута поделилась историей с музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Думала: "Откопаюсь или умру под землей?" Жительница Бахмута поделилась историей с музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем
После смерти Елизаветы II Netflix приостановит съемки сериала "Корона"
После смерти Елизаветы II Netflix приостановит съемки сериала "Корона"
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!
  После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы
  После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы
Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II
Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II
Общественное назвало самые распространенные ошибки участников нацотбора на "Евровидение 2023"
Общественное назвало самые распространенные ошибки участников нацотбора на "Евровидение 2023"
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем (258912)
2
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото (70843)
3
40-летняя Мейхер в тонком сарафане с кожаными бретелями показала вид спереди и сзади (51718)
4
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля" (28232)
5
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone (21067)
6
"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео (18400)
7
Данилко высказался о позиции Пугачевой относительно войны РФ против Украины (17502)
8
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине! (7830)
 
 
 
 