В Харьковской области правоохранители предъявили более 100 подозрений в госизмене – Синегубов

"У нас сейчас уже предъявлено более 100 подозрений на территории Харьковской области. Некоторым очно, то есть непосредственно вручены органами прокуратуры, Нацполиции, Службы безопасности Украины", – заявил он.
Синегубов отметил, что среди задержанных есть также военнослужащие РФ.
"Есть люди, которым заочно объявлено подозрение. И, думаю, частично "заочно" перерастет в "очно", когда наши Вооруженные силы будут и дальше деоккупировать эти территории", – сказал глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.
Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.
Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе.