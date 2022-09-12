В Харьковской области правоохранители предъявили более 100 подозрений в госизмене – Синегубов

Синегубов: Думаю, частично "заочноые" подозрения перерастут в "очные", когда ВСУ будут и дальше деоккупировать территории Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"У нас сейчас уже предъявлено более 100 подозрений на территории Харьковской области. Некоторым очно, то есть непосредственно вручены органами прокуратуры, Нацполиции, Службы безопасности Украины", – заявил он.

Синегубов отметил, что среди задержанных есть также военнослужащие РФ.

"Есть люди, которым заочно объявлено подозрение. И, думаю, частично "заочно" перерастет в "очно", когда наши Вооруженные силы будут и дальше деоккупировать эти территории", – сказал глава ОВА.

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