Люди "окрылены", а оккупанты боятся брать у них даже воду. Спикер ОК "Юг" рассказала о настрое жителей в оккупированном Херсоне

По ее словам, из 13 населенных пунктов, освобожденных в результате контрнаступления в сентябре, официально объявлено о пяти, но и они подвергаются ожесточенным артиллерийским обстрелам.
В них продолжается работа армии, в связи с сильным заминированием, командование просит возвращающихся жителей и гуманитарные миссии быть осторожными из-за большого количества используемых оккупантами запрещенных боеприпасов, которые срабатывают с отсрочкой.
В ту часть области, которая остается под контролем РФ, военные РФ не могут организовать поставки вооружения, боеприпасов и личного состава. Гуменюк отметила, что это привело к усилению "полицейских" мер и давлению на оставшихся местных жителей.
"Но люди на столько окрылены тем, что приближаются силы обороны Украины, что ведут себя стойко. И, при поддержке сил сопротивления, не дают оккупантам никаких запасов, даже воды. Они даже воду боятся брать у местных, радиоперехваты это подтверждают. Они понимают: "нас здесь не хотят видеть, нам тут не рады, нас могут отравить", – описала ситуацию спикер ОК "Юг".
29 августа Гуменюк сообщала, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. Так, 10 сентября она проинформировала, что продвижение защитников на разных участках южного фронта составляет от двух до нескольких десятков километров. При этом освобожденные населенные пункты не назывались. Известно было только, что за этот период ВСУ освободили поселок Высокополье в Херсонской области.
9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США видят успехи Украины под Херсоном.
11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.
12 сентября Гуменюк сообщила, что российские оккупанты на юге Украины пытаются договориться с ВСУ о сдаче оружия.