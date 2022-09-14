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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Орехов, под завалами дома погибла пожилая женщина

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Россияне обстреляли город из РСЗО
Россияне обстреляли город из РСЗО
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний / Telegram

Российская армия 13 сентября обстреляла Орехов Запорожской области из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Под обстрелом погибла пожилая женщина.

"Сегодня в Орехове во время вражеских обстрелов погибла 84-летняя Нина Ивановна. Один из домов полностью разрушен, под его завалами спасатели и нашли погибшую", – написал Старух.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Теги: Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Александр Старух, Орехов
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