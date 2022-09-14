Оккупанты обстреляли Орехов, под завалами дома погибла пожилая женщина

Под обстрелом погибла пожилая женщина.
"Сегодня в Орехове во время вражеских обстрелов погибла 84-летняя Нина Ивановна. Один из домов полностью разрушен, под его завалами спасатели и нашли погибшую", – написал Старух.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.