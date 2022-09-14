Оккупанты обстреляли Орехов, под завалами дома погибла пожилая женщина

Под обстрелом погибла пожилая женщина.

"Сегодня в Орехове во время вражеских обстрелов погибла 84-летняя Нина Ивановна. Один из домов полностью разрушен, под его завалами спасатели и нашли погибшую", – написал Старух.

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