"Увидели определенную безнаказанность". В разведке считают, что оккупанты планируют провокации не только на Запорожской, но и на других АЭС

По его словам, контролирующие ЗАЭС оккупанты "увидели определенную безнаказанность со стороны международного сообщества" и могут масштабировать провокации на всю страну и на все ядерные объекты. Накануне зимы это приведет к гуманитарной катастрофе.

"К сожалению, мы уже можем говорить не только о Запорожской АЭС. Российский агрессор систематически, методично обстреливает всю энергетическую инфраструктуру Украины, и это, безусловно, может повлиять в конце концов и на другие атомные объекты – на другие атомные станции", – сказал он.

Спикер ГУР отметил, что в РФ до сих пор остается большое количество ракет дальнего действия, которыми она может наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, находящимся вдали от линии фронта.

"Последние удары по энергетической системе – это планомерные действия агрессора по уничтожению критической инфраструктуры. Так что вполне можно представить и другие сценарии. Украина со своей стороны к этому готовится. Но это также вызов всему миру, насколько активно нужно помогать Украине в вопросах, например, обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны и насколько активно надо давить на режим [президента России Владимира] Путина и блокировать все возможности подобного террора", – добавил Юсов.