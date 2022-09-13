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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Увидели определенную безнаказанность". В разведке считают, что оккупанты планируют провокации не только на Запорожской, но и на других АЭС

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Российский агрессор систематически обстреливает всю энергетическую инфраструктуру Украины
Российский агрессор систематически обстреливает всю энергетическую инфраструктуру Украины
Фото:мЕРА

Неэффективность международной реакции на обстрелы Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре может привести к провокациям во всей энергетической системе страны. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, который "1+1" транслирует в YouТube.

По его словам, контролирующие ЗАЭС оккупанты "увидели определенную безнаказанность со стороны международного сообщества" и могут масштабировать провокации на всю страну и на все ядерные объекты. Накануне зимы это приведет к гуманитарной катастрофе.

"К сожалению, мы уже можем говорить не только о Запорожской АЭС. Российский агрессор систематически, методично обстреливает всю энергетическую инфраструктуру Украины, и это, безусловно, может повлиять в конце концов и на другие атомные объекты – на другие атомные станции", – сказал он.

Спикер ГУР отметил, что в РФ до сих пор остается большое количество ракет дальнего действия, которыми она может наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, находящимся  вдали от линии фронта.

"Последние удары по энергетической системе – это планомерные действия агрессора по уничтожению критической инфраструктуры. Так что вполне можно представить и другие сценарии. Украина со своей стороны к этому готовится. Но это также вызов всему миру, насколько активно нужно помогать Украине в вопросах, например, обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны и насколько активно надо давить на режим [президента России Владимира] Путина и блокировать все возможности подобного террора", – добавил Юсов.

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Гросси заявлял, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". Он отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции полностью отключили последний рабочий энергоблок и его переведут в холодный режим.

Теги: ядерная энергетика, Запорожская область, Андрей Юсов, Запорожская АЭС, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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