Глава МАГАТЭ заявил о риске аварии на отключенной Запорожской АЭС

"Если вы находитесь в ситуации, когда внешнее питание прекращено, вы все еще можете столкнуться с ядерной аварией. Даже если реакторы не производят энергетику", — объяснил директор МАГАТЭ.

По словам Гросси, агентство располагает информацией, что украинская сторона пытается починить источники питания, по возможности включая главные источники.

"Но, как вы знаете, некоторые из них проходят через территории, контролируемые Россией, так что это может быть несколько сложно. Но из того, что мы видим, они пытаются обеспечить функционирование станции ", — отметил Гросси.

По словам главы МАГАТЭ, электростанции угрожают две вещи. Первая – продолжающиеся обстрелы, которые имеют прямое влияние на реакторы и сопутствующие объекты. Вторая — из-за обстрелов может быть нарушена поставка внешнего питания станции.

" Есть 6 реакторов и каждый реактор имеет три аварийных дизельных генератора, плюс еще два — в резерве. Они все могут работать в разных конфигурациях, и это последняя линия, которая у нас останется в случае, если произойдет абсолютное отключение от внешнего питания", — сказал он.