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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МАГАТЭ заявил о риске аварии на отключенной Запорожской АЭС

На ЗАЭС может произойти авария из-за действий оккупантов
На ЗАЭС может произойти авария из-за действий оккупантов
Фото: EPA

На Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси, сообщает "Общественное" 12 сентября.

"Если вы находитесь в ситуации, когда внешнее питание прекращено, вы все еще можете столкнуться с ядерной аварией. Даже если реакторы не производят энергетику", — объяснил директор МАГАТЭ.

По словам Гросси, агентство располагает информацией, что украинская сторона пытается починить источники питания, по возможности включая главные источники.

"Но, как вы знаете, некоторые из них проходят через территории, контролируемые Россией, так что это может быть несколько сложно. Но из того, что мы видим, они пытаются обеспечить функционирование станции ", — отметил Гросси.

По словам главы МАГАТЭ, электростанции угрожают две вещи. Первая – продолжающиеся обстрелы, которые имеют прямое влияние на реакторы и сопутствующие объекты. Вторая — из-за обстрелов может быть нарушена поставка внешнего питания станции.

" Есть 6 реакторов и каждый реактор имеет три аварийных дизельных генератора, плюс еще два — в резерве. Они все могут работать в разных конфигурациях, и это последняя линия, которая у нас останется в случае, если произойдет абсолютное отключение от внешнего питания", — сказал он.

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Рафаэль Гросси заявлял, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". Он отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

11 сентября Энергоатом сообщил, что на Запорожской атомной электростанции полностью отключили последний рабочий энергоблок и его переведут в холодный режим.

Теги: оккупация, Запорожская область, АЭС, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, Энергодар, электростанция, Рафаэль Гросси, энергосистема
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