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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гендиректор МАГАТЭ: На Запорожской АЭС должна быть срочно создана защитная зона, консультации по этому вопросу начались

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ЗАЭС сейчас оккупирована российскими войсками
ЗАЭС сейчас оккупирована российскими войсками
Фото: EPA

Консультации по созданию защитной зоны на Запорожской атомной электростанции начались. Об этом в Twitter 11 сентября сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на слова гендиректора организации Рафаэля Гросси.

"Вчера была восстановлена резервная линия электропередачи украинской ЗАЭС, что позволило оператору сегодня утром остановить последний действующий реактор ЗАЭС. Генеральный директор приветствует это восстановление, в то же время он остается серьезно обеспокоенным ситуацией на ЗАЭС, пока продолжаются обстрелы. На ЗАЭС должна быть срочно создана защитная зона ядерной и физической безопасности. Консультации по этому вопросу начались", – говорится в заявлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Рафаэль Гросси заявлял, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". Он отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

5 сентября президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин назвал ситуацию на ЗАЭС беспрецедентной и очень опасной. Он заявил, что выводы миссии МАГАТЭ по результатам визита на ЗАЭС должны привести к прекращению российской оккупации станции.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее. 9 сентября Гросси призвал срочно прекратить обстрелы станции. "Это единственный способ гарантировать, что нам не грозит ядерная авария", – подчеркнул он.

По данным Reuters, совет управляющих МАГАТЭ составил проект резолюции с призывом к России вывести войска с территории ЗАЭС. Документ распространили среди представителей 35 стран в совете, он является продолжением резолюции, принятой на экстренном заседании в марте. Тогда против выступили Россия и Китай.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, Рафаэль Гросси, российские оккупанты
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