Оккупанты обстреляли пять населенных пунктов Пологовского района Запорожской области, есть погибшие – Нацполиция

За сутки правоохранители задокументировали 28 сообщений о последствиях обстрелов оккупантами Запорожской области, отметили в Нацполиции Фото: Національна поліція України / Facebook

Об этом сообщается в Facebook Нацполиции Украины.

"Российские военные обстреляли жилые дома, а также магазин и дошкольное учебное заведение. Получена информация о раненых и погибших гражданах, – говорится в сообщении. – Вооруженные преступники страны-террориста продолжают целенаправленно уничтожать мирное украинское население".

Отмечается, что за сутки правоохранители задокументировали 28 сообщений о последствиях обстрелов оккупантами Запорожской области, большинство – от жителей Ореховского района.

"Жители районного центра и Малой Токмачки сообщили о разрушенных домах, многоэтажках и других объектах гражданской инфраструктуры. Под вражеским огнем оказались люди, которые получили ранения разной степени тяжести", – рассказали в Нацполиции.

Кроме того, за прошедшие сутки поступили сообщения об артобстреле Гуляйполя, в результате которого повреждения получили жилые дома, помещения магазина, а также несколько зданий на территории местного детсада.

"По фактам российской агрессии против мирного населения запорожского края правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", – резюмировали в Нацполиции.

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