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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли пять населенных пунктов Пологовского района Запорожской области, есть погибшие – Нацполиция

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За сутки правоохранители задокументировали 28 сообщений о последствиях обстрелов оккупантами Запорожской области, отметили в Нацполиции
За сутки правоохранители задокументировали 28 сообщений о последствиях обстрелов оккупантами Запорожской области, отметили в Нацполиции
Фото: Національна поліція України / Facebook

Российские оккупационные войска 9 сентября обстреляли пять населенных пунктов Пологовского района Запорожской обрасти.

Об этом сообщается в Facebook Нацполиции Украины.

"Российские военные обстреляли жилые дома, а также магазин и дошкольное учебное заведение. Получена информация о раненых и погибших гражданах, – говорится в сообщении. – Вооруженные преступники страны-террориста продолжают целенаправленно уничтожать мирное украинское население".

Отмечается, что за сутки правоохранители задокументировали 28 сообщений о последствиях обстрелов оккупантами Запорожской области, большинство – от жителей Ореховского района.

"Жители районного центра и Малой Токмачки сообщили о разрушенных домах, многоэтажках и других объектах гражданской инфраструктуры. Под вражеским огнем оказались люди, которые получили ранения разной степени тяжести", – рассказали в Нацполиции.

Кроме того, за прошедшие сутки поступили сообщения об артобстреле Гуляйполя, в результате которого повреждения получили жилые дома, помещения магазина, а также несколько зданий на территории местного детсада.

"По фактам российской агрессии против мирного населения запорожского края правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", – резюмировали в Нацполиции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/pfbid02czEY8EbmZj3LovKi86Zsp6V5TfG3Vtpb8cdJBByVgd2NaTP2m9FKKM5rVcpyTdeol

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Теги: Россия, Украина, агрессия, Запорожская область, артиллерия, правоохранители, обстрелы, война России против Украины, Нацполиция, инфраструктура, погибшие, магазин, российские военные, российские оккупанты, Гуляйполе
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