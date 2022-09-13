Оккупанты уничтожают села Херсонской области из тяжелого оружия, полиция зафиксировала 21 военное преступление

"За минувшие сутки полиция открыла 21 уголовное производство по военным преступлениям российской армии на территории Херсонской области. Военнослужащие РФ продолжают уничтожать села области, обстреливая их из тяжелого вооружения. Под вражеским огнем оказались пгт Нововоронцовка, Белая Криница, села Трудолюбовка, Веремеевка и Белогорка. Снаряды попали в частные дома, зафиксированы их повреждения и разрушения, уничтожено имущество граждан, есть раненые. В результате обстрелов в некоторых населенных пунктах отсутствуют энерго- и водоснабжение", – говорится в сообщении полиции.
Кроме того, в качестве метода устрашения и подавления сопротивления россияне продолжают похищать людей на оккупированных территориях и пытать их. В частности, в Каховке оккупанты похитили троих мужчин из числа должностных лиц и педагогов.
После освобождения пгт Высокополье полицейские фиксируют там многочисленные факты мародерства: российские военные обворовывали дома и забирали автомобили, мототранспорт и велосипеды местных жителей. В поселке почти не осталось уцелевших домов – все либо уничтожено обстрелами, либо ограблено российскими военными.
Сообщается также, что в Херсоне практически не осталось не захваченных оккупационными войсками государственных и частных учреждений. Так, на Николаевском шоссе военные РФ захватили частное предприятие по изготовлению цемента и используют его технику для собственных нужд.
Полицейские продолжают собирать доказательства военных преступлений армии РФ. Открыты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. К вечеру 12 сентября замминистра обороны Анна Маляр сообщила о деоккупации почти 6 тыс. км² территории Украины.
9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США видят успехи Украины под Херсоном.
Украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".
Также 12 сентября спикер объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские оккупанты на юге Украины пытаются договориться с ВСУ о сдаче оружия.