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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Закрепили его непригодность к использованию". ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту

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Российские оккупанты использовали Антоновский мост для снабжения своей группировки в Херсонской области
Российские оккупанты использовали Антоновский мост для снабжения своей группировки в Херсонской области
Фото: depositphotos.com

Украинские военные в очередной раз ударили по Антоновскому мосту через Днепр, который находится возле оккупированного российскими захватчиками Херсона. Об этом 13 сентября в Facebook сообщило оперативное командование "Юг".

"Чтобы развеять оккупационные мифы о восстановлении мостов, огневым контролем, примененным по Антоновскому мосту, в очередной раз была закреплена его непригодность к использованию", – говорится в сообщении.

По данным командования, всего за минувшие сутки ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили на юге страны около 300 огневых задач.

Украинские военные, в частности, атаковали три района сосредоточения вооружения и техники противника, два российских пункта управления, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/643325623973927/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для снабжения. Основным из них является Антоновский, который соединяет Херсон на правом берегу Днепра с населенными пунктами на левом – такими, как Олешки и Голая Пристань.

23 августа в ОК "Юг" сообщили о существенном поражении Антоновского моста и "весомой степени повреждения" моста в районе Каховской ГЭС25 августа ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту. Также известно о попаданиях по переправам, которые оккупанты начали наводить возле мостов. 

Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

7 сентября коллаборанты в Херсонской области признали, что прекратили попытки восстановить Антоновский мост.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, переправа, мост, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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