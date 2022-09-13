"Закрепили его непригодность к использованию". ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту

Российские оккупанты использовали Антоновский мост для снабжения своей группировки в Херсонской области Фото: depositphotos.com

"Чтобы развеять оккупационные мифы о восстановлении мостов, огневым контролем, примененным по Антоновскому мосту, в очередной раз была закреплена его непригодность к использованию", – говорится в сообщении.

По данным командования, всего за минувшие сутки ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили на юге страны около 300 огневых задач.

Украинские военные, в частности, атаковали три района сосредоточения вооружения и техники противника, два российских пункта управления, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

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