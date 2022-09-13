"Закрепили его непригодность к использованию". ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту

"Чтобы развеять оккупационные мифы о восстановлении мостов, огневым контролем, примененным по Антоновскому мосту, в очередной раз была закреплена его непригодность к использованию", – говорится в сообщении.
По данным командования, всего за минувшие сутки ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили на юге страны около 300 огневых задач.
Украинские военные, в частности, атаковали три района сосредоточения вооружения и техники противника, два российских пункта управления, а также станцию радиоэлектронной борьбы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для снабжения. Основным из них является Антоновский, который соединяет Херсон на правом берегу Днепра с населенными пунктами на левом – такими, как Олешки и Голая Пристань.
23 августа в ОК "Юг" сообщили о существенном поражении Антоновского моста и "весомой степени повреждения" моста в районе Каховской ГЭС. 25 августа ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту. Также известно о попаданиях по переправам, которые оккупанты начали наводить возле мостов.
Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
7 сентября коллаборанты в Херсонской области признали, что прекратили попытки восстановить Антоновский мост.