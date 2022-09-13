Резников объяснил, почему контрнаступление ВСУ на херсонском направлении продвигается медленнее

По словам министра, контрнаступление вокруг Херсона развивается медленнее, потому что это сельскохозяйственный район с оросительными каналами, которые россияне могли использовать в качестве оборонительных траншей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. К вечеру 12 сентября замминистра обороны Анна Маляр сообщила о деоккупации почти 6 тыс. км² территории Украины.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе. В частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.

Также украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

11 сентября расследовательская группа Conflict Intelligence Team дала предварительную оценку техническим потерям РФ в ходе украинского контрнаступления – это сотни единиц техники, в том числе 40 танков, 35 бронетранспортеров и 50 боевых машин пехоты. В CIT уточнили, что данные не окончательные.