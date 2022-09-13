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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников объяснил, почему контрнаступление ВСУ на херсонском направлении продвигается медленнее

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Резников рассказал о контрнаступлении ВСУ на херсонском направлении
Резников рассказал о контрнаступлении ВСУ на херсонском направлении
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии The Financial Times объяснил, почему контрнаступление украинской армии на херсонском направлении продвигается не так быстро, как на харьковском.

По словам министра, контрнаступление вокруг Херсона развивается медленнее, потому что это сельскохозяйственный район с оросительными каналами, которые россияне могли использовать в качестве оборонительных траншей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. К вечеру 12 сентября замминистра обороны Анна Маляр сообщила о деоккупации почти 6 тыс. км² территории Украины.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе. В частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.

Также украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

11 сентября расследовательская группа Conflict Intelligence Team дала предварительную оценку техническим потерям РФ в ходе украинского контрнаступления – это сотни единиц техники, в том числе 40 танков, 35 бронетранспортеров и 50 боевых машин пехоты. В CIT уточнили, что данные не окончательные.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, Алексей Резников, война России против Украины, контрнаступление
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