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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маляр уточнила результаты деоккупации Харьковской области. Освобождены около 8,5 тыс. км² территории и 150 тыс. украинцев

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Украинский флаг вернулся в 388 населенных пунктов Харьковской области
Украинский флаг вернулся в 388 населенных пунктов Харьковской области
Фото: Кирило Тимошенко / Telegram

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила 14 сентября в Facebook, что в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов.

Также по данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Публикуя статистику деоккупации, Маляр подчеркнула, что цифры очень важно воспринимать в общем контексте войны, а не отдельно.

"У нас 2500 километров линия фронта. Из них 1300 километров – активные боевые действия", – напомнила она.

Освобождение Харьковской области является динамичным процессом, в связи с чем данные постоянно обновляются, подчеркнула Маляр.

"Кроме того, освобожденные территории еще требуют проведения дополнительных мер безопасности и стабилизации для того, чтобы там можно было безопасно проживать. Поэтому официальные сообщения с цифрами освобожденных населенных пунктов предоставляются с сознательным опозданием и могут учитывать или не учитывать проведенные стабилизационные меры, а значит, отличаться", – отметила Маляр.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid0XyXC3qWgPtHe6xkwCoG95qDqcCfVox8wvNGfi39bmf88oWqTkFf83NsuKWDa9ceQl

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили от оккупантов уже более 6 тыс. км² территории Украины.

В Харьковской области ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов, сообщила 13 сентября замминистра обороны Анна Маляр. В частности, освобождена Балаклея. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.

Также украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

12 сентября издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн.

13 сентября Маляр уточнила, что ВСУ освободили вдвое больше территории Харьковской области, чем было объявлено официально.

Зеленский 13 сентября сообщил, что стабилизационные меры после контрнаступления закончены на территории площадью около 4 тыс. кми продолжаются на примерно такой же территории.

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