Маляр уточнила результаты деоккупации Харьковской области. Освобождены около 8,5 тыс. км² территории и 150 тыс. украинцев

Также по данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Публикуя статистику деоккупации, Маляр подчеркнула, что цифры очень важно воспринимать в общем контексте войны, а не отдельно.

"У нас 2500 километров линия фронта. Из них 1300 километров – активные боевые действия", – напомнила она.

Освобождение Харьковской области является динамичным процессом, в связи с чем данные постоянно обновляются, подчеркнула Маляр.

"Кроме того, освобожденные территории еще требуют проведения дополнительных мер безопасности и стабилизации для того, чтобы там можно было безопасно проживать. Поэтому официальные сообщения с цифрами освобожденных населенных пунктов предоставляются с сознательным опозданием и могут учитывать или не учитывать проведенные стабилизационные меры, а значит, отличаться", – отметила Маляр.