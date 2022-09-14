"Есть еще запасы, которые они туда натягали". Гуменюк рассказала о работе ВСУ по уничтожению переправ и складов оккупантов

Она рассказала, что ВСУ продолжают работу по уничтожению понтонных переправ и прекращению налаживания любых альтернативных способов переправки техники и боеприпасов врага там, где захватчики пытаются делать это при помощи барж, паромов и понтонов.

"Мы попадаем и останавливаем [процесс переброски подкреплений]", – отметила Ггуменюк.

Она сообщила об уничтожении за последние сутки трех российских складов с боеприпасами.

"Но все то, что они подтянули туда, ожидая наших активных действий, еще имеет определенный ресурс. То есть еще есть запасы, которые они туда натягали", – подчеркнула представитель ВСУ.