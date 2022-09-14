"Есть еще запасы, которые они туда натягали". Гуменюк рассказала о работе ВСУ по уничтожению переправ и складов оккупантов

Она рассказала, что ВСУ продолжают работу по уничтожению понтонных переправ и прекращению налаживания любых альтернативных способов переправки техники и боеприпасов врага там, где захватчики пытаются делать это при помощи барж, паромов и понтонов.
"Мы попадаем и останавливаем [процесс переброски подкреплений]", – отметила Ггуменюк.
Она сообщила об уничтожении за последние сутки трех российских складов с боеприпасами.
"Но все то, что они подтянули туда, ожидая наших активных действий, еще имеет определенный ресурс. То есть еще есть запасы, которые они туда натягали", – подчеркнула представитель ВСУ.
Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для снабжения. Основным из них является Антоновский, соединяющий Херсон на правом берегу Днепра с населенными пунктами на левом – такими, как Олешки и Голая Пристань.
23 августа в ОК "Юг" сообщили о существенном поражении Антоновского моста и "весомой степени повреждения" моста в районе Каховской ГЭС. 25 августа ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту. Также известно о попаданиях по переправам, которые оккупанты начали наводить возле мостов.
Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила Гуменюк.
7 сентября коллаборанты в Херсонской области признали, что прекратили попытки восстановить Антоновский мост.
13 сентября Гуменюк констатировала, что у оккупантов нет возможности снабжать свои войска на херсонском направлении.