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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Есть еще запасы, которые они туда натягали". Гуменюк рассказала о работе ВСУ по уничтожению переправ и складов оккупантов

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ВСУ продолжают уничтожать склады оккупантов на юге Украины
ВСУ продолжают уничтожать склады оккупантов на юге Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В настоящее время силы обороны юга работают над тем, чтобы уничтожить все возможные переправы, используемые врагом для подвоза оружия и снарядов. Об этом заявила спикер объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 14 сентября на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировало в YouTube агентство "Укринформ".

Она рассказала, что ВСУ продолжают работу по уничтожению понтонных переправ и прекращению налаживания любых альтернативных способов переправки техники и боеприпасов врага там, где захватчики пытаются делать это при помощи барж, паромов и понтонов.

"Мы попадаем и останавливаем [процесс переброски подкреплений]", – отметила Ггуменюк.

Она сообщила об уничтожении за последние сутки трех российских складов с боеприпасами.

"Но все то, что они подтянули туда, ожидая наших активных действий, еще имеет определенный ресурс. То есть еще есть запасы, которые они туда натягали", – подчеркнула представитель ВСУ.

Контекст:

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для снабжения. Основным из них является Антоновский, соединяющий Херсон на правом берегу Днепра с населенными пунктами на левом – такими, как Олешки и Голая Пристань.

23 августа в ОК "Юг" сообщили о существенном поражении Антоновского моста и "весомой степени повреждения" моста в районе Каховской ГЭС. 25 августа ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту. Также известно о попаданиях по переправам, которые оккупанты начали наводить возле мостов. 

Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила Гуменюк.

7 сентября коллаборанты в Херсонской области признали, что прекратили попытки восстановить Антоновский мост.

13 сентября Гуменюк констатировала, что у оккупантов нет возможности снабжать свои войска на херсонском направлении.

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