Оккупанты увеличили в Черном море количество носителей "Калибров" – ОК "Юг"

"Сейчас ситуация достаточно стабильная, хотя оккупанты пытаются создать впечатление усиления угрозы, поскольку подтянули увеличенное количество ракетоносителей – это четыре надводных и один подводный ракетоноситель. Суммарное количество "Калибров" в таком случае составляет 36 единиц, которые могут быть применены в том числе по критической инфраструктуре Украины, как это было уже продемонстрировано врагом", – сообщила Гуменюк.

Она призвала граждан осознанно относиться к предупреждениям о воздушной опасности и находиться в укрытиях.

Гуменюк также сообщила, что российские корабли боятся приближаться к украинскому побережью, поскольку по-прежнему не имеют против украинских ракет "зонтика" после уничтожения украинскими силами российских средств противовоздушной и противоракетной обороны на острове Змеиный.