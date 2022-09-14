Оккупанты увеличили в Черном море количество носителей "Калибров" – ОК "Юг"

"Сейчас ситуация достаточно стабильная, хотя оккупанты пытаются создать впечатление усиления угрозы, поскольку подтянули увеличенное количество ракетоносителей – это четыре надводных и один подводный ракетоноситель. Суммарное количество "Калибров" в таком случае составляет 36 единиц, которые могут быть применены в том числе по критической инфраструктуре Украины, как это было уже продемонстрировано врагом", – сообщила Гуменюк.
Она призвала граждан осознанно относиться к предупреждениям о воздушной опасности и находиться в укрытиях.
Гуменюк также сообщила, что российские корабли боятся приближаться к украинскому побережью, поскольку по-прежнему не имеют против украинских ракет "зонтика" после уничтожения украинскими силами российских средств противовоздушной и противоракетной обороны на острове Змеиный.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам социальной инфраструктуры и жилым домам.
Как сообщал стратком ВСУ 5 сентября, российские военные выпустили по Украине с начала войны 3,5 тыс. ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.