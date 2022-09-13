У оккупантов нет возможности снабжать свои войска на херсонском направлении – Гуменюк

"Их возможности минимизированы до нуля фактически. Поскольку даже то, что они загружают на переправы, – оно не доходит до берега, срабатывает огневой контроль. У нас хорошая выдержка, чтобы дождаться полной загрузки и метко сработать, чтобы не тратить зря снаряды", – рассказала Гуменюк.
По ее словам, захватчики не могут поставить своей армии ни продовольствие, ни боекомплекты, ни горюче-смазочные материалы, и это их злит, добавила спикер.
Гуменюк отметила, что из-за такой ситуации оккупанты пытаются усилить полицейский режим, пытаются склонять местное население к сотрудничеству, но люди воодушевлены изменениями на линии фронта и не сотрудничают с оккупантами.
29 августа Гуменюк сообщала, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. Так, 10 сентября она проинформировала, что продвижение защитников на разных участках южного фронта составляет от двух до нескольких десятков километров. При этом освобожденные населенные пункты не назывались. Известно было только, что за этот период ВСУ освободили поселок Высокополье в Херсонской области.
9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США видят успехи Украины под Херсоном.
11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.
12 сентября Гуменюк сообщила, что российские оккупанты на юге Украины пытаются договориться с ВСУ о сдаче оружия.