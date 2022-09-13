У оккупантов нет возможности снабжать свои войска на херсонском направлении – Гуменюк

"Их возможности минимизированы до нуля фактически. Поскольку даже то, что они загружают на переправы, – оно не доходит до берега, срабатывает огневой контроль. У нас хорошая выдержка, чтобы дождаться полной загрузки и метко сработать, чтобы не тратить зря снаряды", – рассказала Гуменюк.

По ее словам, захватчики не могут поставить своей армии ни продовольствие, ни боекомплекты, ни горюче-смазочные материалы, и это их злит, добавила спикер.

Гуменюк отметила, что из-за такой ситуации оккупанты пытаются усилить полицейский режим, пытаются склонять местное население к сотрудничеству, но люди воодушевлены изменениями на линии фронта и не сотрудничают с оккупантами.