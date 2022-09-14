Гуменюк заявила, что подготовка оккупантов к "референдуму" на юге Украины "запакована в коробки и эвакуируется на левый берег"

Гуменюк отметила, что оккупанты настойчиво пытаются налаживать переправы через Днепр и удерживать уже захваченные территории, чему ВСУ успешно противодействуют огневым контролем.

"Их настойчивость продиктована приказами, которые они получают: любыми способами удержать хоть что-нибудь. Уже понятно, что "референдум" не то что перенесен, [он] переназначен, вся подготовка к нему запакована в коробки и эвакуируется на левый берег [Днепра]", – рассказала она.

Гуменюк заверила, что у захватчиков "нет ни шансов, ни возможностей" подготовить псевдореферендум на юге Украины.

"Да и времени нет, поскольку постоянно звучат на оккупированной территории воздушные тревоги, связанные с нашим огневым контролем", – добавила она, рассказав, что ВСУ успешно поражают пункты управления ВС РФ и места скопления вражеской техники.

18 августа издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что российское руководство неправильно оценило ситуацию в Украине и теперь размышляет о переносе "референдумов" на захваченных территориях о "присоединении к РФ" с сентября на зиму.

7 сентября оккупанты начали озвучивать новую дату псевдореферендумов – 4 ноября, сообщил советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко. Речь шла о "голосовании" на временно оккупированных территориях всех областей Украины.

11 сентября "Медуза" сообщила, что начало подготовки к ноябрьскому "референдуму" должно было стартовать с 12 сентября, но после успешного контрнаступления ВСУ все эти планы "поставлены на стоп" и "о ноябре речь уже не идет". Новая дата незаконного референдума, как заявили источники издания, близкие к Кремлю, будет зависеть от хода боевых действий.