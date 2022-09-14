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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гуменюк заявила, что подготовка оккупантов к "референдуму" на юге Украины "запакована в коробки и эвакуируется на левый берег"

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Гуменюк заверила, что подготовиться к "референдуму" захватчики не смогут
Гуменюк заверила, что подготовиться к "референдуму" захватчики не смогут
Фото: Media Center Ukraine / Facebook

Огневой контроль Вооруженных сил Украины сделал невозможной подготовку к псевдороеферендуму о "присоединении" к РФ временно оккупированных территорий юга Украины. Об этом заявила спикер объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 14 сентября на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировало в YouTube агентство "Укринформ".

Гуменюк отметила, что оккупанты настойчиво пытаются налаживать переправы через Днепр и удерживать уже захваченные территории, чему ВСУ успешно противодействуют огневым контролем.

"Их настойчивость продиктована приказами, которые они получают: любыми способами удержать хоть что-нибудь. Уже понятно, что "референдум" не то что перенесен, [он] переназначен, вся подготовка к нему запакована в коробки и эвакуируется на левый берег [Днепра]", – рассказала она.

Гуменюк заверила, что у захватчиков "нет ни шансов, ни возможностей" подготовить псевдореферендум на юге Украины.

"Да и времени нет, поскольку постоянно звучат на оккупированной территории воздушные тревоги, связанные с нашим огневым контролем", – добавила она, рассказав, что ВСУ успешно поражают пункты управления ВС РФ и места скопления вражеской техники.

18 августа издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что российское руководство неправильно оценило ситуацию в Украине и теперь размышляет о переносе "референдумов" на захваченных территориях о "присоединении к РФ" с сентября на зиму.

7 сентября оккупанты начали озвучивать новую дату псевдореферендумов – 4 ноября, сообщил советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко. Речь шла о "голосовании" на временно оккупированных территориях всех областей Украины.

11 сентября "Медуза" сообщила, что начало подготовки к ноябрьскому "референдуму" должно было стартовать с 12 сентября, но после успешного контрнаступления ВСУ все эти планы "поставлены на стоп" и "о ноябре речь уже не идет". Новая дата незаконного референдума, как заявили источники издания, близкие к Кремлю, будет зависеть от хода боевых действий.

Контекст:

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины заявляли, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа заявил, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества". 7 августа он говорил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром.

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