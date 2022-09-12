Кремль поставил на паузу "референдумы" на оккупированных территориях после успешного контрнаступления ВСУ – "Медуза"

Под давлением Путина оккупанты назначили "референдумы" на 4 ноября, но уже отказались от этой даты Фото: ЕPA

По информации "Медузы", в самом начале войны в Кремле были уверены, что смогут аннексировать оккупированные территории Украины уже в апреле. Затем из-за неудач на фронте сроки перенесли на май, а потом и на 11 сентября.

Как утверждают источники "Медузы", под давлением президента России Владимира Путина, которому "не терпится" "присоединить" новые территории, в администрации президента РФ установили "окончательную" дату – 4 ноября.

Один из источников рассказал изданию, что уже на следующей неделе (начиная с 12 сентября. – "ГОРДОН") назначенные захватчиками "власти" временно оккупированных украинских территорий должны были официально объявить о начале подготовки к ноябрьскому "референдуму". Теперь, цитирует "Медуза" слова собеседника, все эти планы "поставлены на стоп", и "о ноябре речь уже не идет".

Источники, близкие к Кремлю, подчеркивают: что российские власти теперь не понимают, когда смогут вернуться к обсуждению конкретных дат псевдореферендума. Как пишет "Медуза", это зависит от того, как будет развиваться контрнаступление Украины.

18 августа издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что российское руководство неправильно оценило ситуацию в Украине и теперь размышляет о переносе "референдумов" на захваченных территориях о "присоединении к РФ" с сентября на зиму.

7 сентября оккупанты начали озвучивать новую дату псевдореферендумов – 4 ноября, сообщил советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко.

По состоянию на 11 сентября с начала контрнаступления украинские защитники, по информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией. Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов,

12 сентября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты перенесли проведение "референдума" на оккупированной территории области на неопределенный срок.