Кремль поставил на паузу "референдумы" на оккупированных территориях после успешного контрнаступления ВСУ – "Медуза"

По информации "Медузы", в самом начале войны в Кремле были уверены, что смогут аннексировать оккупированные территории Украины уже в апреле. Затем из-за неудач на фронте сроки перенесли на май, а потом и на 11 сентября.
Как утверждают источники "Медузы", под давлением президента России Владимира Путина, которому "не терпится" "присоединить" новые территории, в администрации президента РФ установили "окончательную" дату – 4 ноября.
Один из источников рассказал изданию, что уже на следующей неделе (начиная с 12 сентября. – "ГОРДОН") назначенные захватчиками "власти" временно оккупированных украинских территорий должны были официально объявить о начале подготовки к ноябрьскому "референдуму". Теперь, цитирует "Медуза" слова собеседника, все эти планы "поставлены на стоп", и "о ноябре речь уже не идет".
Источники, близкие к Кремлю, подчеркивают: что российские власти теперь не понимают, когда смогут вернуться к обсуждению конкретных дат псевдореферендума. Как пишет "Медуза", это зависит от того, как будет развиваться контрнаступление Украины.
18 августа издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что российское руководство неправильно оценило ситуацию в Украине и теперь размышляет о переносе "референдумов" на захваченных территориях о "присоединении к РФ" с сентября на зиму.
7 сентября оккупанты начали озвучивать новую дату псевдореферендумов – 4 ноября, сообщил советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко.
По состоянию на 11 сентября с начала контрнаступления украинские защитники, по информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией. Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов,
12 сентября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты перенесли проведение "референдума" на оккупированной территории области на неопределенный срок.
В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины заявляли, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа заявил, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества". 7 августа он говорил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром.