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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты отказались от "референдума" в Мелитополе 11 сентября – мэр

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Федоров: Оккупанты отказались от проведения даже фейкового "референдума"
Федоров: Оккупанты отказались от проведения даже фейкового "референдума"
Фото: Ivan Fedorov / Facebook

Российские оккупанты отказались от проведения фейкового "референдума" во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров 10 сентября.

"Оккупанты отказались от проведения даже фейкового "референдума". Они рассказывали всему миру, что он должен состояться уже завтра, 11 сентября. Однако и борьба ВСУ, и сопротивление сил сопротивления, и – что очень важно – массовый отказ жителей временно оккупированных территорий поддерживать Россию настолько повлияли на настроения рашистов, что они вынуждены постоянно переносить день "голосования", – заявил он.

По словам Федорова, оккупанты выбрали новой "сакральной датой" 4 ноября, когда в РФ отмечают день народного единства.

"Но, учитывая панический "плановый отвод войск минобороны РФ" на всех участках фронта, они объединяются разве что с целью бежать с украинской земли. Уверен, даже коллаборанты поняли, что оккупанты обманывают не только население, но и своих приспешников. Поэтому предатели массово пытаются вернуться на сторону Украины. А настоящий референдум в Мелитополе, как и по всей Украине, мы можем провести только за вступление нашего государства в Европейский союз!" – заявил мэр.

В комментарии "Укринформу" Федоров рассказал, что из Мелитополя выехало около половины жителей – минимум 70 тыс. человек. Мэр рассказал, что организованной эвакуации нет, возможна только эвакуация частным транспортом. По его словам, очередная волна эвакуации ожидается перед отопительным сезоном.

В то же время в городе усиливают работу партизаны.

"За последние полтора месяца движение сопротивления только усиливается", – сказал Федоров.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины.

16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за два месяца уехало 45–50% жителей, поэтому в городе осталось около 70 тыс. человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, референдум, Мелитополь, война России против Украины, Иван Федоров
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